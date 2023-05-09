Ecel çay içerken yakaladı

Afyonkarahisar’da gece çay içmek için evinin terasına çıkan 62 yaşındaki adamın cansız bedeni sabah olunca yakınları tarafından bulundu.

Ecel çay içerken yakaladı

İHA'nın haberine göre, olay, Bolvadin ilçesi Bucak mahallesinde meydana geldi. Ceylan Şarlak (62) isimli şahıs gece geç saatlerde aile üyelerine terasta çay içip beslediği kuşlarına bakacağını söyleyerek üst kata çıktı.

Sabah olunca evde olmadığı fark edilince Şarlak’ı arayan aile üyeleri evin üst katına çıktıklarında şahsın terasta hareketsiz yattığını fark etti. Aile üyeleri bunun üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gele sağlık ekipleri yaptıkları inceleme de Şarlak’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından Şarlık’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

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