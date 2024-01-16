Eczacıbaşı Şampiyonlar Ligi'nde play off'a kaldı

Eczacıbaşı Dynavit, Voleybol CEV Şampiyonlar Ligi’nin B Grubu’ndaki altıncı sınavında; İtalya’nın güçlü ekibi Savino Del Bene ile kendi sahasında karşı karşıya geldi.

Zorlu mücadeleyi konuk ekip 3-1’lik skorla kazandı. Eczacıbaşı Dynavit bu sonuçla grupta ikinci sırayı alarak play-off müsabakalarına katılma şansını elde etti.

Savino Del Bene ise bu galibiyetle grubun zirvesinde yerini sağlamlaştırdı.

Eczacıbaşı Dynavit’in yıldız oyuncusu Tijana Boskovic, attığı 27 sayıyla takımının en çok puan toplayan ismi oldu.

Eczacıbaşı Dynavit: 1- Savino Del Bene: 3

Salon: Burhan Felek Voleybol

Hakemler: Vladimir Simonovic (İsviçre), Alexandros Mylonakis (Yunanistan)

Eczacıbaşı Dynavit: Hande Baladın, Jack-Kisal, Elif Şahin, Voronkova, Stevanovic, Boskovic (Simge Aköz, Yaprak Erkek, Aybüke Özel, Gray, Naz Aydemir Akyol, Beyza Arıcı)

Savino Del Bene: Ognjenovic, Herbots, Da Silva, Antropova, Zhu Ting, Nwakalor (Parrocchiale, Ruddins, Di Iulio, Armini, Diop)

Setler: 23-25, 21-25, 25-16, 23-25

Süre: 104 dakika (27, 26, 22, 29)