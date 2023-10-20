Eda Ece "annen seni çok özleyecek" notuyla veda etti

En son 'Yasak Elma' dizisinde izlediğimiz Eda Ece'nin köpeği Pluto hayatını kaybetti. Ece, Pluto'ya sosyal medya hesabından yaptığı duygusal bir paylaşımla veda etti.

Eda Ece "annen seni çok özleyecek" notuyla veda etti

Uzun süredir aşk yaşadığı Buğrahan Tuncer ile 21 Haziran'da dünyaevine giren oyuncu Eda Ece, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla 10 yıldır yanında olan köpeği Pluto'yu kaybettiğini duyurdu.

Köpeğiyle çektiği bir karesini paylaşan ünlü isim, "Hoşça kal Pluto'm... En sadık arkadaşım, kendi küçük yüreği büyük yoldaşım, peşimi hiç bırakmayan, ilk çocuğum" diye yazdı.

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"ANNEN SENİ ÇOK ÖZLEYECEK"

Sözlerine, "Öyle çok anımız var ki seninle, beraber büyümüştük. Annen seni çok özleyecek" şeklinde devam eden Ece, şu ifadeleri kullandı:

Bütün aile çok üzgünüz. Daha fazla yazamayacağım, resimlerine de zor bakıyorum. Bu güzel 10 yıl için binlerce kez teşekkür ederim sana. Pluto 12.12.2013-18.10.2023.

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