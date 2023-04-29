Eda Ece Danla Bilic'e çöpçatanlık yapmaya çalıştı. ''Çocuk 43 yaşında tertemiz bir insan''

Eda Ece, fenomen Danla Bilic'in YouTube programına konuk oldu. İkili, islim kebabı yaparken yeni projeler ve aşk hayatları hakkında konuştu. Eda Ece'nin yakın arkadaşı İbrahim Selim ile Danla Bilic'in arasını yapmaya çalışması sosyal medyada gündem oldu.

Eda Ece Danla Bilic'e çöpçatanlık yapmaya çalıştı. ''Çocuk 43 yaşında tertemiz bir insan''

Fenomen Danla Bilic yeni formatı ile videolar paylaşmaya devam ediyor. Kanalında ünlü isimleri ağırlayan Bilic, o isimlerle birlikte yemek yaparken magazin gündemini değerlendiriyor. Programın bu haftaki konuğu ise Yasak Elma dizisinde canlandırdığı Yıldız karakteriyle büyük beğeni toplayan Eda Ece oldu.

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Geçtiğimiz günlerde uzun süredir birliktelik yaşadığı milli basketbolcu Buğrahan Tuncer ile nişanlanan Eda Ece yakın arkadaşı İbrahim Selim ile Danla Bilic'in arasını yapmaya çalıştı. Programın o dakikaları sosyal medyada viral oldu.

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İkili aşk hayatları ve Eda Ece'nin düğünü hakkında sohbet ederken
Ece, biranda Danla Bilic'e 'İbrahim ile evlenir misin? diye soru yöneltti. Ünlü oyuncu 'İbrahim çıkışta buraya gel' diye İbrahim Selim'i de çağırdı.

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Danla Bilic ise bu soruya 'Hayır İbrahim ile evlenmem' diye yanıt verdi. Bu yanıtın ardından Eda Ece 'İbrahim benim çok iyi arkadaşım. Çok kibar ve iyi bir çocuk. İşinde gücünde. Termetiz bir insan. Çocuk 43 yaşında şuan evlenip çocuk yapmak istiyor. Ben ona birini arıyorum gerçekten. İbrahim senin işine karışmaz, kıskanmaz. Çok efendi ve akıllı biri ben onu çok seviyorum' diyerek Danla Bilic'i ikna etmeye çalıştı.

Programın bu bölümü sosyal medyada çok konuşuldu. Eda Ece'ye; 'Yıldız gerçekmiş', 'Eda Ece'nin çöpçatanlığına bakın', 'Hayranım bu enerjisine' 'Her düzenli ilişkisi olanın çevresine uyguladığı muamele' diye yorumlar yapıldı.

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