Eda Ece ile Buğrahan Tuncer'in nikah şahitleri belli oldu

Yasak Elma dizisinde Yıldız karakterine hayat veren Eda Ece ile basketbolcu Buğrahan Tuncer'in nikah şahitleri belli oldu.

Eda Ece ile Buğrahan Tuncer'in nikah şahitleri belli oldu

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Eda Ece'nin 4 yıldır beraberlik yaşadığı Buğrahan Tuncer'le 20 Haziran'da nikah masasına oturacağı gündeme gelmişti.

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Ancak ünlü oyuncu nikah tarihinin yanlış bilindiğini söyledi. Nüfustaki tam adı Eda Ece Uzunalioğlu olan güzel oyuncu 20 Haziran’da 33. yaş gününü kutlayacak, 21 Haziran’da nikah masasına oturacak.

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Eda Ece'nin düğününde Şevval Sam'ın da sahne alacağı öğrenildi. Ünlü oyuncunun nikah şahitliğini menajeri Gaye Sökmen, Melda Nar ve Ayşegül Aldinç yapacak.

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