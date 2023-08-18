Eda Ece’den çocuk açıklaması

Yasak Elma’nın final yapmasının ardından basketbolcu Buğrahan Tuncer ile nikah masasına oturan Eda Ece, evlilik ve çocuk sorularına yanıt verdi.

Eda Ece’den çocuk açıklaması

Snob Magazin'in haberine göre, Eda Ece, Nişantaşı'nda görüntülendi.
Oyuncu, uzun süredir aşk yaşadığı milli basketbolcu Buğrahan Tuncer ile haziran ayında evlenmişti.

eda-ece-anne-mi-oluyor-oyuncudan-cocuk-aciklamasi-geldi-kpanq.jpg

Balayından dönen Ece, "İstanbul'a dönük. Buğra işe başladı. Ben de dinleniyorum" dedi. Oyuncu, "Çocuk düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Hepsine bakacağız. Daha yeni döndük. Evlilik gayet güzel" yanıtını verdi.

Altı sezon ekranda olduğu Yasak Elma dizisiyle final yapan Ece, "Bu sezonda yokum. Seneye bakarız" ifadelerini kullandı.

eda-ece-anne-mi-oluyor-oyuncudan-cocuk-aciklamasi-geldi-9asg5.jpg

Bir ankette Türkiye'nin Barbie'si seçilen, "Çok teşekkür ederim. Pembe rengini severim" dedi.


İlgili Haberler
Eda Ece gelinliğini giydiği anı anlattı
Balayında Eda Ece'nin morali bir hayli bozuldu
Eda Ece pembe bikinisini üzerinden hiç çıkarmadı. Balayı çiftini gizlice çektiler
Öne Çıkanlar
Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi ile ilgili çok önemli açıklama. Depremin gerçekte nerede olacağını söyledi
Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi ile ilgili çok önemli açıklama. Depremin gerçekte nerede olacağını söyledi
Atatürk'ü sevmiyorum diyen kişiye vatandaş cevabını böyle verdi: Atatürk olmasaydı anan da başka olurdu baban da
Atatürk'ü sevmiyorum diyen kişiye vatandaş cevabını böyle verdi: Atatürk olmasaydı anan da başka olurdu baban da
İmamoğlu’nun 2028’deki rakibini açıklıyorum
İmamoğlu’nun 2028’deki rakibini açıklıyorum
Dolar ne kadar oldu? 17 Ağustos dolar ne kadar kaç TL?
Dolar ne kadar oldu? 17 Ağustos dolar ne kadar kaç TL?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 60 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 60 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Sabah sabah kahkaha attıracak karikatür yayınlandı. Emre Ulaş çizdi
Sabah sabah kahkaha attıracak karikatür yayınlandı. Emre Ulaş çizdi
Son Haberler
Kahramanmaraş’ta deprem Güncel
Kahramanmaraş’ta deprem
Fatma Şahin'den Erdoğan'a gece yarısında dişi fil siparişi Siyaset
Fatma Şahin'den Erdoğan'a gece yarısında dişi fil siparişi
Zeytinyağlı bal maskesi nasıl yapılır? Zeytinyağlı bal maskesinin saça faydaları neler? Keşfet
Zeytinyağlı bal maskesi nasıl yapılır? Zeytinyağlı bal maskesinin saça faydaları neler?
Fenerbahçe'de Livakovic olmazsa hedef belli Spor
Fenerbahçe'de Livakovic olmazsa hedef belli
Ağır hasarlı binada yangın Güncel
Ağır hasarlı binada yangın
Bahçeli İYİ Parti’ye neden ittifak çağrısı yaptı. İsmail Saymaz’dan canlı yayında büyük iddia Güncel
Bahçeli İYİ Parti’ye neden ittifak çağrısı yaptı. İsmail Saymaz’dan canlı yayında büyük iddia
Temsilcilerimizin UEFA maçlarını yönetecek hakemler belli oldu Spor
Temsilcilerimizin UEFA maçlarını yönetecek hakemler belli oldu