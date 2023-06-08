Eda Ece'yi düğün telaşı sardı

Yasak Elma dizisinin finaliyle geçtiğimiz günlerde izleyici karşısına çıkan Eda Ece, 21 Haziran'da Buğrahan Tuncer ile nikah masasına oturmaya hazırlanıyor.

Eda Ece'yi düğün telaşı sardı

Ekranların güzel ve başarılı oyuncusu Eda Ece, geride bıraktığımız gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi.

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Rol aldığı dizinin final yapmasıyla birlikte tatile erken başlayan güzel oyuncu, arkadaşlarıyla birlikte soluğu alışverişte aldı.

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21 Haziran'da Buğrahan Tuncer ile nikah masasına oturmaya hazırlanan güzel oyuncu, düğüne sayılı günler kala son hazırlıklarını tamamlamak üzere uzun süre mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı. Neşeli ve eğlenceli halleriyle objektiflere yansıyan güzel oyuncu, doğal güzelliği ve şıklığıyla da adeta göz kamaştırdı.

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