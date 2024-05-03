EDİRNE ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

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EDİRNE İLİ, SÜLOĞLU KAYMAKAMLIĞI MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN

Satış İhalesi Yapılacak Taşınmazlar

S.NO TAŞINMAZ NO. İLİ İLÇESİ MAHALLESİ/KÖYÜ ADA PARSEL CİNSİ HAZİNE YÜZÖLÇÜMÜ TAHMİNİ GEÇİCİ TEMİNAT İHALE İHALE

HİSSESİ BEDELİ(TL) BEDELİ (TL) TARİHİ SAATİ

1 22080100933 EDİRNE Süloğlu Domurcalı 148 14 Tarla Tam 12.931,03 4.525.861,00 452.587,00 14.05.2024 11:00

2 22080100015 EDİRNE Süloğlu Merkez 204 9 Tarla Tam 1.398,07 4.194.210,00 419.421,00 14.05.2024 11:40

3 22080101016 EDİRNE Süloğlu Taşlısekban 185 5 Tarla Tam 17.968,74 3.593.748,00 359.375,00 14.05.2024 15:00

Yukarıda nitelikleri, tahmini bedelleri ve geçici teminatları belirtilen 1-3 sıradaki taşınmazların satış ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile karşılarında belirtilen tarih ve saatte Merkez Mahallesi Salih Omurtak Cad. No:13 SÜLOĞLU adresindeki Süloğlu Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliğinde teşekkül edecek komisyon huzurunda, Süloğlu Kaymakamlığı toplantı salonunda yapılacaktır.

1- İhale ile ilgili dosya ve şartname mesai saatleri dahilinde Süloğlu Milli Emlak Şefliğinde ücretsiz görülebilir.

2- İhaleye katılmak isteyenlerin;

a) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi (ikametgâh belgesi)

b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,

c) Gerçek kişilerin TC kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri, gerçek kişilerin Nüfus Cüzdanı suretini,(aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.)

ç) Geçici teminat makbuzunu veya teminat mektubunu,

d) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki 2. maddenin (b), (ç) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi komisyona teslim etmek zorundadırlar.(Asılları Komisyona ibraz edilecektir.)

3- Geçici teminatın, mevduat veya katılım bankalarından alınacak teminat mektubu olarak verilmesi halinde, geçici teminat mektubunun süresiz ve limit içi olması, teyit yazısı ile birlikte ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 27. maddesi ve Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 26. maddesinde belirtilen hususları taşıması gerekmektedir.

4- İstekliler ihale saatine kadar İhale Komisyonuna ulaşması kaydıyla, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını iadeli taahhütlü posta ile de gönderebilirler, postadaki gecikmeler kabul edilmez.

5- Satış bedelinin peşin ödenmesi halinde satış bedeline % 20 indirim uygulanır.

6- Hazine taşınmazların satış işlemlerinde satış bedeli üzerinden 5 milyon-TL'ye kadar olan kısım için %1, 5 milyon-TL'den 10 milyon TL'ye kadar olan kısmı için %0.5, 10 milyon-TL'yi aşan kısmı için %0.25 oranında ayrıca işlem bedeli alınacaktır.

7- Taşınırların satışından alınması gereken vergi, resim ve harçlar alıcı tarafından ödenecektir.

8- Komisyon gerekçesini belirtmek şartıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

9- İhalesine katılım sağlanacak her bir taşınmaz için istenilen belgeler ayrı ayrı hazırlanarak komisyona ibraz edilecektir.

İlan olunur.