Edirne'de 31 kaçak yakalandı

Düzenleme: Kaynak: AA
Edirne'de 31 kaçak yakalandı

Edirne'de Sahil Güvenlik ekiplerinin düzenlediği denetimlerde yasa dışı yollar ile yurt dışına kaçmak isteyen 31 sığınmacı tespit edildi.

Sınır güvenlik ekiplerinin ülke dışına yasa dışı yollar ile kaçmak isteyen sığınmacılara yönelik operasyonları devam ediyor. Son olarak Edirne'nin Enez ilçesi açıklarında lastik botla yurt dışına kaçmak isteyen 31 kaçak yakalandı.

Enez Sahil Güvelik Gözetleme İstasyonu'ndan yapılan denetimlerde Boztepe Burnu civarında bot tespit edildi. Bölgeye ulaşan ekipler Afganistan uyruklu 14'ü çocuk 31 kaçak sığınmacı yakaladı. Sahil Güvenlik botuna alınarak Enez Limanı'na getirilen sığınmacılar İl Göç İdaresine teslim edildi.

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