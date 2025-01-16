Edirne'de kar sonrası güneşi gören dışarıya çıktı

Hava sıcaklığının 4 derece olarak ölçüldüğü Edirne şehir merkezinde, vatandaşlar güneşli havanın tadını çıkardı. Kar yağışı ve soğuk havanın ardından gelen güneşi gören vatandaşlar, soluğu işlek caddelerde aldı. Bazıları alışveriş yaparken, bazıları da yürüyüş yapmak için dışarıya çıktı.

Edirne'de yaşayan Güngör Yanıklar, Balkanlardan gelen ve 4 gün etkili olan soğuk havanın ardından dışarı çıktığını belirterek, "Soğuk havanın ardından bugün hava biraz daha iyi olunca dışarıya çıktım. Havalar bugün sıcak, yarın soğuk, bu Allah'ın işi. Normal olarak zemheri ayındayız, zemheri demek komşudan komşuya geçilmeyecek zaman demek. Artık iklimler değişti. Hava biraz daha iyi, buradan bahçeye giderim. Güvercinleri ve hayvanları beslerim, günümüzü geçiririz," dedi.

Güneşli havanın etkisiyle vatandaşlar da alışveriş yapmaya başladı. Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, hava sıcaklığının hafta sonunda 13 dereceye kadar çıkması bekleniyor.