Edirne'de Trakya Üniversitesi öğrencilerinden toplu ulaşım zammına protesto

Kaynak: İHA
Edirne'de Trakya Üniversitesi öğrencilerinden toplu ulaşım zammına protesto

Edirne'de tarihi belediye binası önünde toplanan Trakya Üniversitesi öğrencileri, şehir içi toplu ulaşım (ETUS) ücretlerine yapılan yüzde 37'lik zammı protesto etti.

Edirne Belediyesi önünde bir araya gelen öğrenciler, "ETUS zammı geri çekilsin" yazılı pankart açarak tepkilerini dile getirdi. Grup adına konuşan Trakya Üniversitesi öğrencisi Azra Demirarslan, Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın’ın 31 Mart yerel seçimleri öncesinde öğrencilere yüzde 20 indirim sözü verdiğini hatırlattı.

Demirarslan, indirim beklerken yüzde 37 zam yapılmasının kabul edilemez olduğunu belirtti ve "Bizim cebimizde paramız yok. Bu yüzde 37 zam böyle kalmayacak, sürekli artacak. Bize bunu alıştırmaya çalışıyorlar ama biz buna asla alışmayacağız" dedi.

Parasız eğitim ve ulaşım taleplerini dile getiren Demirarslan, yapılan zammın ikiyüzlülük olduğunu vurgulayarak, zam kararının geri çekilmesini istediklerini söyledi. Öğrenciler, zam yapılmayacağı vaadine rağmen böyle bir artışla karşılaştıklarını ifade ederek, toplu ulaşım zamlarının geri çekilmesi için imza kampanyası başlattıklarını belirtti. Demirarslan, gelecekte de zamlarla mücadele edeceklerini sözlerine ekledi.

Açıklamanın ardından, "Nitelikli parasız ulaşım", "Zamları derhal geri çekin" sloganları atan öğrenciler, topladıkları imzaları belediyeye teslim etti.

Edirne Belediye Meclisi'nin Haziran ayı olağan toplantısında oy çokluğuyla alınan kararla şehir içi ulaşım ücretlerine yüzde 37 zam yapılmıştı. Zammın ardından öğrenciler için biniş ücreti 11 lira 90 kuruştan 16 lira 30 kuruşa, tam ücret ise 16 lira 80 kuruştan 23 liraya yükselmişti.

aw234595-01.jpg

aw234595-02.jpg

aw234595-03.jpg

aw234595-04.jpg

aw234595-05.jpg

Son Haberler
Gençlerin vay haline. Evlenmenin maliyeti dudak uçuklattı Ekonomi
Gençlerin vay haline. Evlenmenin maliyeti dudak uçuklattı
Almanya bu çılgın 2 Türk taraftarı konuşuyor Spor
Almanya bu çılgın 2 Türk taraftarı konuşuyor
13 şehit anısına yapılacak anıt için arsasını bağışladı Gündem
13 şehit anısına yapılacak anıt için arsasını bağışladı
ABD'de 4 eyalette yapılan ön seçimlerin sonuçları belli oldu Dünya
ABD'de 4 eyalette yapılan ön seçimlerin sonuçları belli oldu
BM: Silahlı çatışmada çocuklara zarar vermenin hiçbir gerekçesi olamaz Dünya
BM: Silahlı çatışmada çocuklara zarar vermenin hiçbir gerekçesi olamaz
Ankaragücü'nden ayrıldı Süper Lig ekibine imza attı Spor
Ankaragücü'nden ayrıldı Süper Lig ekibine imza attı
Milyonların beklediği açıklama geldi. Kıdem tazminatı tavanı belli oldu Dünya
Milyonların beklediği açıklama geldi. Kıdem tazminatı tavanı belli oldu