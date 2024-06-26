Edirne'de Trakya Üniversitesi öğrencilerinden toplu ulaşım zammına protesto

Edirne Belediyesi önünde bir araya gelen öğrenciler, "ETUS zammı geri çekilsin" yazılı pankart açarak tepkilerini dile getirdi. Grup adına konuşan Trakya Üniversitesi öğrencisi Azra Demirarslan, Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın’ın 31 Mart yerel seçimleri öncesinde öğrencilere yüzde 20 indirim sözü verdiğini hatırlattı.

Demirarslan, indirim beklerken yüzde 37 zam yapılmasının kabul edilemez olduğunu belirtti ve "Bizim cebimizde paramız yok. Bu yüzde 37 zam böyle kalmayacak, sürekli artacak. Bize bunu alıştırmaya çalışıyorlar ama biz buna asla alışmayacağız" dedi.

Parasız eğitim ve ulaşım taleplerini dile getiren Demirarslan, yapılan zammın ikiyüzlülük olduğunu vurgulayarak, zam kararının geri çekilmesini istediklerini söyledi. Öğrenciler, zam yapılmayacağı vaadine rağmen böyle bir artışla karşılaştıklarını ifade ederek, toplu ulaşım zamlarının geri çekilmesi için imza kampanyası başlattıklarını belirtti. Demirarslan, gelecekte de zamlarla mücadele edeceklerini sözlerine ekledi.

Açıklamanın ardından, "Nitelikli parasız ulaşım", "Zamları derhal geri çekin" sloganları atan öğrenciler, topladıkları imzaları belediyeye teslim etti.

Edirne Belediye Meclisi'nin Haziran ayı olağan toplantısında oy çokluğuyla alınan kararla şehir içi ulaşım ücretlerine yüzde 37 zam yapılmıştı. Zammın ardından öğrenciler için biniş ücreti 11 lira 90 kuruştan 16 lira 30 kuruşa, tam ücret ise 16 lira 80 kuruştan 23 liraya yükselmişti.