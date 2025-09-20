Edirne’de Uluslararası Bisiklet Şenliği!

Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Edirne'de, “Herkes için hareketlilik” temasıyla Uluslararası Bisiklet Şenliği düzenlendi. Saraçlar Caddesi’nde başlayan şenlikte halk oyunları gösteri sergilendi. Şenlik için kayıt yaptıran 500 bisikletli, Lozan Caddesi, Karaağaç istikameti üzerinden pedal basmaya devam ederek Meriç Sosyal Tesisleri'nde parkuru tamamladı.

Tarihi Belediye Binası önünde gerçekleşen şenliğin açılışında, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Başkanı Sezai Irmak, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu İletişim Bölüm Başkanı Birinci Müsteşar Ramunas Janusauskas konuştu.

"HAK, HUKUK İÇİN PEDAL ÇEVİRECEĞİZ"

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, şunları kaydetti:

"Bugün pedallarımızı daha yeşil, daha sürdürülebilir, daha güvenli bir şehir için çevireceğiz. Bu anlamda bu çok kapsamlı çalışma, tam da Edirne'nin birliktelik ruhuna yakışır şekilde birçok kurum ve kuruluşun bir araya gelerek gerçekleştirdiği bir organizasyon. Bugün, dediğim gibi pedallarımızı daha güzel daha güvenli bir şehir için çevireceğiz. Bir taraftan da sosyal demokrat belediyeler olarak biz hak, hukuk için pedal çevireceğiz. Bu da bizim için çok kıymetli."

ETSO Başkanı Sezai Irmak da "Amacımız burada farkındalık yaratmak. Yani yılda bir etkinlikle seçkin insanların, bu işle uğraşan bisiklet kulüplerinin pedal basması… Onlar zaten her zaman yapıyor. Benim gönlümün istediği, Avrupa’daki birçok örnekte olduğu gibi insanlar işe de bisikletle gitsin" diye konuştu.