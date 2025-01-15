Edirne’nin Meriç ilçesinde kar yağışı etkili oldu.

Düzenleme: Kaynak: İHA
Edirne’nin Meriç ilçesinde kar yağışı etkili oldu.

Meriç ilçesinde pazartesi günü başlayan kar yağışı kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor.

Edirne /İrem Ergin

Meriç ilçesinde pazartesi günü başlayan kar yağışı kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor. İlçenin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı yer yer 40 santimetreyi buldu.

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Hava sıcaklığının sıfır derece ölçüldüğü bölgede kar yağışının bugün akşam saatlerine kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.

İlçede etkili olan kar yağışı, ulaşımda olumsuzluklar yaşanmasına neden olsa da çiftçinin yüzünü güldürdü.

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Uzun süredir ilçede yağışların mevsim normallerinin altında gerçekleşmesi nedeniyle kuraklık endişesi yaşayan çiftçilerin yüzü, yağan karla güldü.

Çiftçi için adeta can suyu olan kar, başta Buğday olmak üzere tarımsal ürünlerde rekolte beklentisini de artırdı.

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İlçedeki çiftçiler uzun süredir devam eden kuraklıktan sonra kar yağışının yüzlerini güldürdüğünü dile getirdi. Adasarhanlı köyünde çiftçilik yapan İbrahim Doğru "Taban suyunu dengede tutan en iyi yağış kardır. Kar yavaş yavaş erir, toprağın altına girer ve buğdaylar çıkar. Kar yağışı toprağa can suyu geldi, inşallah bereketini de göreceğiz. Kar demek verim demek, bol bereket demek. İnşallah bu yıl verimler iyi olacak." ifadelerini kullandı.

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