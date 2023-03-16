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Anadolu Efes Partizan'a boyun eğdi

Euroleague'de Anadolu Efes, Partizan ile karşı karşıya geldi.

Haber Giriş: 16 Mart 2023 Perşembe - 23:17
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Efes mağlup oldu

Anadolu Efes Partizan'a boyun eğdi
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Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 29. haftasında konuk ettiği Sırbistan ekibi Partizan'a 97-84 yenildi.

Partizan'da Punter, 19 sayıyla takımının galibiyetinde önemli rol oynadı. 

Anadolu Efes'te 22 sayıyla maçın en skoreri olan Clyburn'ün performansı mağlubiyeti engelleyemedi.

Bu sonuçla Partizan, 16. galibiyetini aldı. Anadolu Efes ise 15. yenilgisini yaşadı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Mıguel Angel Perez (İspanya), Robert Vyklicky (Çekya), Ioannis Foufis (Yunanistan)

Anadolu Efes: Micic 15, Bryant 16, Clyburn 22, Singleton, Dunston 10, Larkin 9, Pleiss 7, M'Baye 5

Partizan: Madar 2, Punter 19, Papapetrou 2, Leday 16, Smailagic, Avramovic 14, Exum 9, Nunnally 16, Lessort 17, Trifunovic 2

1. Periyot: 23-11

Devre: 37-39

3. Periyot: 64-63

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