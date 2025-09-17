Efsane komutan hakkında flaş karar!

Emekli Albay Orkun Özeller, hakkında çıkarılan gözaltı kararının ardından Ordu Adliyesi'ne giderek teslim olmuştu.

Burada ifade veren emekli albay, bugün (17 Eylül Çarşamba) tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Albay Özeller, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi sosyal medya hesabından eleştirmesi üzerine, Ülkü Ocakları'nın yöneticileri başta olmak üzere birçok MHP'li isim tarafından açık tehditlere maruz kalmıştı.

Özeller, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi eleştirmesinin ardından gelen tehdit ve hakaretlere tepki göstererek, "Siyasetçiler ilah değildir. İnsandır, eleştirilebilir. Sayın Cumhurbaşkanı'nın eleştirenlerin durumunu biliyoruz. Ama sadece Sayın Bahçeli'yi eleştirenlerin ölümle tehdit edilmesi oldukça düşündürücü değil midir? Ben sözlerimin arkasındayım. Benim için hiçbir hükmü olmayan bu tehditler karşısında her türlü savunma hakkımı kullanacağım. Mahkemelerde şikayetlerde de bulunuyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Emekli Albay, hakimlik kararıyla tutuklandı.