Efsane komutan hakkında flaş karar!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Efsane komutan hakkında flaş karar!

Gözaltına alınan emekli Albay Orkun Özeller tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emekli Albay Orkun Özeller, hakkında çıkarılan gözaltı kararının ardından Ordu Adliyesi'ne giderek teslim olmuştu.

Burada ifade veren emekli albay, bugün (17 Eylül Çarşamba) tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

gg.jpg

Albay Özeller, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi sosyal medya hesabından eleştirmesi üzerine, Ülkü Ocakları'nın yöneticileri başta olmak üzere birçok MHP'li isim tarafından açık tehditlere maruz kalmıştı.

Bahçeli’ye yönelik sözleri ile gündeme gelmişti... Efsane Albay adliyeye gidip teslim olduBahçeli’ye yönelik sözleri ile gündeme gelmişti... Efsane Albay adliyeye gidip teslim oldu

Özeller, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi eleştirmesinin ardından gelen tehdit ve hakaretlere tepki göstererek, "Siyasetçiler ilah değildir. İnsandır, eleştirilebilir. Sayın Cumhurbaşkanı'nın eleştirenlerin durumunu biliyoruz. Ama sadece Sayın Bahçeli'yi eleştirenlerin ölümle tehdit edilmesi oldukça düşündürücü değil midir? Ben sözlerimin arkasındayım. Benim için hiçbir hükmü olmayan bu tehditler karşısında her türlü savunma hakkımı kullanacağım. Mahkemelerde şikayetlerde de bulunuyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Emekli Albay, hakimlik kararıyla tutuklandı.

Son Haberler
Cumhur İttifakı ortağından çarpıcı Kılıçdaroğlu çıkışı: Yargı kurumlarını göreve çağırıyoruz
Cumhur İttifakı ortağından çarpıcı Kılıçdaroğlu çıkışı: Yargı kurumlarını göreve çağırıyoruz
Yılmaz Vural göreve! Geri döndü
Yılmaz Vural göreve! Geri döndü
Kayseri'de tefecilik operasyonu
Kayseri'de tefecilik operasyonu
Altın ve gümüş için kritik uyarı! Gözler Fed’in vereceği kararda
Altın ve gümüş için kritik uyarı! Gözler Fed’in vereceği kararda
CHP lideri 55. kez miting meydanında. Bu kez adres Bahçelievler
CHP lideri 55. kez miting meydanında. Bu kez adres Bahçelievler