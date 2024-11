Efsane program Inside The NBA’in akıbeti belli oldu

TNT Sports'un sevilen programı 'Inside the NBA'in önümüzdeki sezon ESPN ve ABC'de yayınlanacağı bildirildi. Ernie Johnson Jr., Charles Barkley, Kenny Smith ve Shaquille O'Neal'dan oluşan dörtlünün yer aldığı 'Inside the NBA' programının, TNT Sports ve NBA ile yapılan bir ortaklık aracılığıyla 2025-26 sezonundan itibaren ESPN ve ABC'de yayınlanacağı duyuruldu.



TNT Sports anlaşmanın süresi boyunca Atlanta merkezli stüdyolarından "Inside the NBA"i bağımsız olarak yayınlamaya devam edeceği ve Johnson, Barkley, Smith ve O'Neal dörtlüsünün programda yer almayı sürdüreceği kaydedildi.



21 Spor Emmy Ödülü kazanan program, ESPN'in ABC'deki NBA Finalleri, konferans finalleri, NBA playoffları, 1 Ocak'tan sonraki tüm ABC maçları, Noel Günü, açılış haftası, sezonun son haftası ve diğer önemli canlı etkinlikler dahil olmak üzere yüksek profilli canlı etkinlikler etrafında ESPN ve ABC'de yayınlanacak.



ESPN, "NBA Countdown" ve "NBA Today"i yayınlamaya devam edecek.



Bu anlaşma, TNT Sports'un ana şirketi olan Warner Bros. Discovery'nin, ligin 2025-26 sezonuyla başlayacak olan yeni 11 yıllık medya hakları anlaşmasındaki paketlerden biri için şirketin karşılanan teklifini kabul etmemesi üzerine, Ağustos ayında NBA'e New York eyalet mahkemesinde dava açmasının ardından varılan bir anlaşmanın parçasıydı.