Ege Denizi'nde bulundu: Tam 5 bin yıllık

Yunanistan’ın Çoban Adası'nda uzun süredir devam eden sualtı arkeolojik araştırmaları kapsamında Helenistik, Roma, Bizans, Orta Çağ ve Osmanlı dönemlerine ait 10 gemi enkazı bulunduğu.

Kültür Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, İtalya, İspanya ve Afrika kıyılarından gelen malları taşıyan gemilere ait enkazların M.Ö. 3000 ile M.S. 300 yılları arasına ait olduğu belirtildi.

Açıklamada, 2019'dan bu yana Ulusal Araştırma Vakfı araştırma ekibince Ada'da dört araştırma görevi gerçekleştirdiği kaydedildi.

Ayrıca bulgular arasında Arkaik döneme ait taştan yapılmış bir çapa, Roma dönemine ait seramik şişeler ve M.S. 150-170 yıllarına tarihlenen İspanyol amforası gibi nesneler de bulunuyor.

Belgesel haline getirilecek olan araştırma, önde gelen uluslararası arkeolojik film festivallerinde sergilenecek.