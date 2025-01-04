Eğirdir Gölü'nde kaçak kerevit avı

Kaynak: İHA

Isparta Eğirdir Gölü'nde, Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları denetimlerde 350 adet kaçak kerevit pinteri tespit etti. Pinterlerden çıkan canlı kerevitler göle geri bırakılırken, yasa dışı av araçlarına el konuldu.

Isparta Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol Ekipleri tarafından Eğirdir Gölü'nde yapılan denetimlerde, kaçak avcılıkta kullanıldığı belirlenen 350 adet kerevit pinteri ele geçirildi. Pinterlerin içinden canlı olarak çıkan kerevitler tekrar göle salındı.

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Denetimler sırasında açıklama yapan Su Ürünleri Kontrol Ekipleri, 15 Kasım itibarıyla başlayan kerevit av yasağını hatırlatarak, "Eğirdir Gölü’nde denetimlerimiz tüm hızıyla devam ediyor. Yapılan kontrol faaliyetlerinde yasa dışı avcılıkta kullanılan kerevit pinterleri tespit ettik. 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında bu sepetlere el koyacağız. Benzer denetimlerimiz kararlılıkla sürdürülecek" ifadelerine yer verdi.

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Kaçak avcılıkla mücadele kapsamında Eğirdir Gölü'nde düzenli kontrollerin devam edeceği bildirildi.

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