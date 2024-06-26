Eğitimcilerden Bakanlığa tepki. ‘Bu neyin görüşü?’

Düzenleme: Kaynak: Cumhuriyet
Eğitimcilerden Bakanlığa tepki. ‘Bu neyin görüşü?’

Milli Eğitim Bakanlığı’nın müfredat hazırlanırken kendilerinden görüş almadığını hatırlatan eğitimciler, “Yaptıkları Anayasa’ya aykırı. Kılıf uydurmaya çalışıyorlar” ifadesini kaydederek tepki gösterdi.

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlere “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Ortak Metni İnceleme Formu” gönderdi ve eğitimcilerin bu formla, ortak metne ilişkin görüşlerinin belirtilmesi talep edildi. Görüşlerin sunulacağı form, öğretmenlerin ortak görüşü olarak kabul edilecek ce formda yer alan değerlendirmeler, okullardaki zümre başkanı koordinesinde “veri.meb.gov.tr” adresine işlenecek.

Konu hakkında önemli açıklamalarda bulunan Eğitim-İş Başkanı Kadem Özbay, “Formla, öğretmenler de bizim yanımızda gibi bir algı yaratmaya çalışıyorlar” ifadesini kullandı ve söz konusu formun yeni müfredatı olumlamaya yönelik olduğunu kaydetti.

addden-milli-egitim-bakani-yusuf-tekin-hakkinda-suc-duyurusu-ll3x.webpÖğretmenlerin görüşünün müfredat hazırlanmadan önce alınması gerektiğini ifade eden Özbay, “Bakan da bakanlık yetkilileri de çok iyi biliyor ki yaptıkları uygulamalar anayasaya, cumhuriyete, eğitime aykırı. Şimdi kendilerine buradan bir meşruiyet oluşturmaya çalışıyorlar. Talim ve Terbiye Kurulu onaylamış, bakan onaylamış, cumhurbaşkanı açıklamış. Yeni müfredatın kitapları basılmaya başlanmış. Bu neyin görüşü?” tepkisini gösterdi.

Eğitim-İş, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Ortak Metni İnceleme Formu’na ilişkin “Atatürk ilkeleri ve inkılaplarına, çağdaş bilim ve eğitim esaslarına aykırı” ifadesiyle bir şerh metni hazırladı.

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Diğer yandan, Burhaniye İlçe Eğitim Müdürlüğü, ilçede bulunan okul müdürlerine Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Ortak Metni İnceleme Formu’nda dikkat edilmesi gerekilen konulara ilişkin bir mesaj gönderdi.

Söz konusu mesajda, “Okul müdürlerimizin ideolojik saplantılarla hazırlanan metinlere geçit vermemeleri konusunda gerekli tedbiri almalarını rica ederim” ifadesine yer verildi.

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