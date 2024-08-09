Egzama hastalarına güneş uyarıları

Egzama, dünya genelinde milyonlarca insanı etkileyen kronik bir cilt hastalığı olduğu biliniyor.

Kaşıntı, kızarıklık ve ciltte kuruluk gibi belirtileriyle yaşam kalitesini önemli ölçüde düşürebileceği bildirildi.

Egzamalı bireyler, ciltlerinin hassas yapısı nedeniyle güneş ışınlarına karşı daha duyarlı olabileceği ifade edildi. Bu nedenle, güneşin zararlı etkilerinden korunmak, egzama tedavisinin önemli bir parçası olduğunun altı çizildi.

Egzama hastalarının özellikle yaz aylarında güneşin zararlı etkilerinden korunmak için dikkatli olması önerildi.

Uzmanlar, egzama hastalarının cilt sağlığını korumak için çeşitli önerilerde bulundu.

Uzman Görüşleri:

Çocuk İmmünoloji ve Alerji Uzmanı Dr. Nazan Tökmeci, atopik dermatit (egzama) hastalarının yaz aylarında aşırı sıcak, nem, tahriş edici maddeler, kimyasallar ve alerjenlerden kaçınmaları gerektiğini belirtti.

Dr. Tökmeci:

"Egzama hastalarının ciltlerini çok iyi nemlendirmeleri ve güneş ışığının yoğun olduğu saatlerde dışarı çıkmamaları önemlidir"

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ertuğrul Aydemir, egzama hastalarının güneşten korunmak için mutlaka şapka ve güneş gözlüğü kullanmaları gerektiğini vurguladı. Ayrıca, uzun kollu açık renkli kıyafetlerin tercih edilmesi gerektiğini belirtti.

Bilimsel Araştırmalar:

2022 Yılında Yapılan Bir Çalışma: Egzama hastalarının, güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde dışarı çıkmamaları ve yüksek koruma faktörlü güneş kremi kullanmaları gerektiğini gösterdi. Bu çalışma, güneşin zararlı UV ışınlarının egzama semptomlarını artırabileceğini ortaya koydu.

2021 Yılında Yayınlanan Bir Meta Analiz: Egzama hastalarında düzenli nemlendirici kullanımının cilt bariyerini güçlendirdiği ve semptomları azalttığı bulundu. Bu analiz, nemlendirici kremlerin egzama tedavisinde önemli bir rol oynadığını gösterdi.

Tedavi ve Önlemler:

• Güneş Kremi Kullanımı: Egzama hastalarının dışarı çıkmadan 30 dakika önce 50 koruma faktörlü güneş kremi kullanmaları ve sonrasında 2 saatte bir tekrar etmeleri önerildi.

• Nemlendirme: Cildin nem dengesini korumak için hipoalerjenik ve parfümsüz nemlendirici kremler kullanılmalıdır. Deniz veya havuzdan çıktıktan sonra ılık suyla duş almak ve sabun kullanmamak önemli.

• Kıyafet Seçimi: Sentetik içerikli kıyafetler yerine yüzde 100 pamuklu, vücudu sıkmayan geniş kıyafetler tercih edilmelidir. Ayrıca, aşırı terlemeyi önlemek için bol su içmek ve sağlıklı beslenmenin gerekliği bildirildi.

Egzama hastaları, bu önerilere uyarak yaz aylarında cilt sağlıklarını koruyabilir ve semptomlarını azaltabilirler.