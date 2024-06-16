Ehliyet sahipleri dikkat! Artık geçersiz sayılacak

Milyonlarca sürücünün eski tip ehliyetlerini yenileme süresi 31 Aralık 2024 tarihinde sona eriyor. Bu tarihe kadar ehliyetlerini yenilemeyenler 5 Bin TL'ye varan ek ücret ödemek zorunda kalacak.

NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİNDE YOĞUNLUK BEKLENİYOR

Şu ana kadar 7 milyon sürücü yeni ehliyet için başvuru yapmadı. Son 4 ayda randevu sisteminden dolayı yoğunluk yaşanması bekleniyor ve birçok kişinin işlemi 2025'e sarkabilir. 2024 sonuna kadar 15 TL olan ehliyet yenileme ücreti, 1 Ocak 2025'ten itibaren 5 bin liraya kadar artacak. Bu ücrete sürücü belgesi harç ücreti, değerli kağıt bedeli ve vakıf oranı dahil.

YENİLEME İŞLEMİ İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

13 TL değerli kağıt ücreti ve 2 TL vakıf payının yatırıldığına dair belge

Yetkili sağlık kurumlarından alınmış yeni sağlık raporu

Son 6 ay içinde çekilmiş biyometrik fotoğraf

Adres kayıt bilgileri

Yeni ehliyet başvuruları randevu ile yapılıyor. Alo 199, mobil uygulama veya "nvi.gov.tr" üzerinden randevu alabilirsiniz. Randevu saatinde gerekli belgelerinizle en yakın nüfus müdürlüğüne başvurabilirsiniz. Hazırlanan ehliyetler adresinize gönderilecek veya PTT'den teslim alabilirsiniz. Eski ehliyetinizi yenilemezseniz sürücü belgeniz geçersiz sayılacak ve cezai işlem uygulanacak.