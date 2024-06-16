Ehliyet sahipleri dikkat! Artık geçersiz sayılacak

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ehliyet sahipleri dikkat! Artık geçersiz sayılacak

Ehliyeti olanlar dikkat... Son 6 ay kaldı. Tanınan sürenin bitimine 6 ay kala, hâlâ milyonlarca sürücü müracaatta bulunmadı.

Milyonlarca sürücünün eski tip ehliyetlerini yenileme süresi 31 Aralık 2024 tarihinde sona eriyor. Bu tarihe kadar ehliyetlerini yenilemeyenler 5 Bin TL'ye varan ek ücret ödemek zorunda kalacak.

NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİNDE YOĞUNLUK BEKLENİYOR

Şu ana kadar 7 milyon sürücü yeni ehliyet için başvuru yapmadı. Son 4 ayda randevu sisteminden dolayı yoğunluk yaşanması bekleniyor ve birçok kişinin işlemi 2025'e sarkabilir. 2024 sonuna kadar 15 TL olan ehliyet yenileme ücreti, 1 Ocak 2025'ten itibaren 5 bin liraya kadar artacak. Bu ücrete sürücü belgesi harç ücreti, değerli kağıt bedeli ve vakıf oranı dahil.

dfbgr.jpg

YENİLEME İŞLEMİ İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

  • 13 TL değerli kağıt ücreti ve 2 TL vakıf payının yatırıldığına dair belge
  • Yetkili sağlık kurumlarından alınmış yeni sağlık raporu
  • Son 6 ay içinde çekilmiş biyometrik fotoğraf
  • Adres kayıt bilgileri

Yeni ehliyet başvuruları randevu ile yapılıyor. Alo 199, mobil uygulama veya "nvi.gov.tr" üzerinden randevu alabilirsiniz. Randevu saatinde gerekli belgelerinizle en yakın nüfus müdürlüğüne başvurabilirsiniz. Hazırlanan ehliyetler adresinize gönderilecek veya PTT'den teslim alabilirsiniz. Eski ehliyetinizi yenilemezseniz sürücü belgeniz geçersiz sayılacak ve cezai işlem uygulanacak.

İlgili Haberler
O uygulamayı SGK karşılayacak: Herkese ücretsiz oldu
Yatırımını buraya yapan bir kez daha düşünsün! Şenol Babuşçu'dan "büyük kaybettirecek" uyarısı
Bayramda bunu yapana 4 bin 810 TL ceza kesilecek
Ersan Şen'den Eylem Tok sorusuna yanıt: "Şartlarda anlaşırsak olur"
Milli takımda deprem
Ayşe Ateş'ten Akit yazarına sert yanıt: "Size bu yazıyı kim kaleme aldırdıysa..."
İsmailağa liderini camekanlı odaya koyup sergilediler
Arnavutluk'tan rekorları altüst eden gol
Dilan Polat yollarını ayırdı
Son Haberler
O uygulamayı SGK karşılayacak: Herkese ücretsiz oldu Ekonomi
O uygulamayı SGK karşılayacak: Herkese ücretsiz oldu
Tuncay Şanlı'nın yeni takımı belli oldu. Büyük sürpriz Spor
Tuncay Şanlı'nın yeni takımı belli oldu. Büyük sürpriz
Sahibinden kaçan kurbanlık boğa çatılarda gezdi Yerel Haberler
Sahibinden kaçan kurbanlık boğa çatılarda gezdi
Filenin Sultanları'ndan kötü haber Spor
Filenin Sultanları'ndan kötü haber
Bayram namazı ne zaman ve saat kaçta kılınacak? Yaşam
Bayram namazı ne zaman ve saat kaçta kılınacak?
İzmir’de korkutan yangın! Mahalle boşaltıldı Yerel Haberler
İzmir’de korkutan yangın! Mahalle boşaltıldı