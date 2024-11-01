Ehliyet sınavına hazırladığı düzenekle yakalandı

Kaynak: AA
Ehliyet sınavına hazırladığı düzenekle yakalandı

Kırşehir’de motorlu taşıtlar sürücü belgesi sınavına giren bir kişinin üzerinde mobil wi-fi cihazı, casus kulaklık, düğme şeklinde kamera, içerisine sim kart entegre edilmiş kredi kartı görünümlü kartlık ele geçirildi.

Kırşehir'de bir kişi, ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle girmek isterken suçüstü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, motorlu taşıtlar sürücü belgesi e-sınav merkezinde sınava girecek H.B'nin üzerinde kopya düzeneği bulunduğunu fark etti.

Gözaltına alınan şüphelinin üzerinde, internete bağlantı sağlanan mobil wi-fi cihazı, casus kulaklık, düğme şeklinde kamera, içerisine sim kart entegre edilmiş kredi kartı görünümlü kartlık ele geçirildi.

H.B. hakkında "Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanun'a muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.

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