EK BİLİRKİŞİ RAPORU 4.ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNE

Yayın Tarihi: 21 Şubat 2024 / 00:01



DOSYA NO : 2021/195

DAVACI ! ELEKTRİK ÜRETİM AŞ. DAVALI : AKTEN ÖZEL SAĞLIK TİC.LTD.ŞTİDAVA KONUSU : Tazminat (Rücuen Tazminat)

DAYA TARİHİ : 14.09.2021

Davacı vekilinin ek bilirkişi raporuna karşı beyan ve itirazları; "Dosyaya sunulu 04.04.2022 tarihli

bilirkişi ek raporu, rücu alacağına ilişkin davamızdaki haklılığımızı ispatlamakla birlikte, daha öncesinde

dosyaya sunduğumuz itiraz dilekçelerimizde yer alan itirazlarımızı tekrar beyan etmekteyiz. Dosyaya

sunulan bilirkişi ek raporu davamızı tekrar doğrulamaktadır. Ancak davaya konu alacaklarımız yönündentemerrüt tarihi ve faiz başlangıç tarihleri, teminat mektubunun nakde çevrilmesi tarihi olmalıdır. Davadilekçemizde hangi tarihlerde hangi miktarda ödeme yaptığımız buna göre faiz taleplerimize esastemerrüt tarihlerini belirtmiştik. Ancak ek raporda davalı firmaların ödeyeceği miktarlar tespit edilmesinekarşın Teşekkülümüzün her bir ödediği miktar ve tarihe denk gelecek şekilde oranlama yöntemiyle davalıfirmaların her birinin ne miktara hangi tarihlerden itibaren faiz ödeyeceğine ilişkin dağıtım ve tespityapılmamıştır. Tahsil aşamasında sıkıntı olmaması için hangi miktara hangi ödeme tarihlerinden faizişletileceğinin tespit edilmesi gerekmektedir. Dosyanın ek rapora gönderilmesini aksi halde ISLAH içintarafımıza süre verilmesini Sayın Mahkemeden talep ediyoruz. Bunun dışında diğer hususlar yönünden deraporda yer alan aleyhimize olan hususları kabul etmemekle birlikte, rapot ve davaya karşı sunduğumuzçevaplarımız ve itirazlarımız, beyanlarımız doğrultusunda davamız gibi, karar verilmesini talepederiz. "ifade ederek bilirkişi ek raporuna karşı beyan ve itirazlarda bulunmuşlardır.

Mahkemece verilen görev; 02/06/2023 tarihli duruşmada 12/02/2023 tarihli bilirkişi raporuna beyan veitirazların değerlendirilmesi için ek aldırılmasına karar verdiği;

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ; Sayın davacı vekili ek bilirkişi raporuna karşı beyan ve itirazlarında

özetle Teşekkülümüzün her bir ödediği miktar ve tarihe denk gelecek şekilde oranlama yöntemiyle

davalı firmaların her birinin ne miktara hangi tarihlerden itibaren faiz ödeyeceğine ilişkin dağıtım ve

tespit yapılmamıştır. Tahsil aşamasında sıkıntı olmaması için hangi miktara hangi ödeme tarihlerinden

faiz işletileceğinin tespit edilmesi konusunda toplardığı dosya kapsamında davacı kurumca ödeme

tarihleri

09/03/2020 tarihinde 25,954,93 TL,

25106/2020 tarihinde 4,869,09 TL,

04/12/2020 tarihinde ise 2,591,55 TL ödediği tespit edilmiştir.

Dava tarihinin ise 14.09.2021 tarihi olduğu göz önüne alındığında muacceli yet konusunda takdirin sayın mahkemenize ait olduğu faiz başlangıcı konusunda hukuki değerlendirilmelerin sayın mahkemenizce değerlendirmesi bırakıldığını oranlama konusunda ise ek raporda belirtilen miktarların geçerli olduğunu sayın mahkemenizin bilgi ve takdirine sunulur.