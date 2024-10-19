Ekimde güneşlenip, denize girdiler

Düzenleme: Kaynak: DHA
Ekimde güneşlenip, denize girdiler

Hava sıcaklığının 25,5 derece, deniz suyu sıcaklığı 26,5 derece ölçülen Antalya'da tatilciler, ekim ayında denize girdi.

Hava sıcaklığının 25,5 derece, deniz suyu sıcaklığı 26,5 derece ölçülen Antalya'da tatilciler, ekim ayında denize girdi.

Türkiye'nin bazı bölgelerinde kar ve yağmur etkili olurken, Antalya'da yazdan kalma günler yaşanıyor. Kentte hava sıcaklığı, bugün 25,5 derece ve deniz suyu sıcaklığı 26,5 derece ölçüldü. Güneşli havanın tadını çıkaranlar, sahillerde yoğunluk oluşturdu. Plajda güneşlenip, denizde yüzenler, sonbahar mevsiminde denize girmenin keyfini yaşadı. Deniz suyunun hava sıcaklığından fazla olduğu kentte, çocuklar da sahilde eğlenceli vakit geçirdi. Bazıları da bisiklet sürüp, yürüyüş yaptı. Antalya'da 5 gün boyuncu az bulutlu hava, yarın da 25 derece sıcaklık bekleniyor.

Ekimde güneşlenip, denize girdiler

Ekimde güneşlenip, denize girdiler

Ekimde güneşlenip, denize girdiler

Ekimde güneşlenip, denize girdiler

Ekimde güneşlenip, denize girdiler

Ekimde güneşlenip, denize girdiler

Ekimde güneşlenip, denize girdiler

Ekimde güneşlenip, denize girdiler

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