Ekonomist Meriç Köyatası acı gerçeği açıkladı. Örtülen dolar bilgisini söyledi

TÜİK’in 2023 yılı yüzde 4.5 oranındaki büyümesine, itirazlar sürüyor.

Ekonomist Meriç Köyatası, dolar bazında kişi başı milli gelirin bir yılda yüzde 23 artarak 10.659 dolardan 13.100 dolara geldiği açıklamasının büyük bir aldatmaca olduğunu söyledi ve “Aksine büyümedik fakirleştik. Kişi başına düşen gelirimiz dolar bazında 10.659 dolardan 8135 dolara geriledi” iddiasında bulundu.

Meriç Köyatası, kişisel Youtube Kanalı’ndaki açıklamasında özetle şöyle konuştu:

“Enflasyonu yanlış ölçüyorsanız, üstüne üstlük doları da baskılayıp olması gereken değerin altında tutuyorsanız, yaptığınız tüm ölçümler de hatalı çıkıyor.

TÜİK, milli gelirin reel olarak yüzde 4.5 arttığını açıkladı. Reel olarak Türk Lirası ile ölçtüğümüzde yüzde 4.5 büyümüşüz. 26 trilyon liralık milli gelirimizi (Gayri Safi Yurtiçi Hasıla) dolara çevirdiğimizde de 906 milyar dolardan 1 trilyon 118 milyar dolara büyümüşüz. Dolarla büyümemiz de yüzde 23. Türk Lirası ile reel büyüme yüzde 4.5, dolarla yüzde 23 demek bile, dolara ne kadar büyük bir baskılama yapıldığının açık itirafıdır.

Dolar enflasyon kadar artsaydı, ki normal şartlarda öyle olması gerekir. O zaman milli gelir hesaplarında kullanılan 2023 yılı ortalama dolar kuru 23.49 TL olmayacaktı. ENAG enflasyonu kadar artsaydı, dolar baskılanmasaydı, ortalama dolar kuru 34 lira olacaktı. Bu durumda milli gelirimiz de 906 milyar dolardan 1 trilyon 118 milyar dolara çıkmayacak, aksine 773 milyar dolara düşecekti.

Bunu 85 milyon kişi bölerseniz, kişi başı milli gelirimiz de 13 bin 110 dolar değil, 9100 dolar olacaktı. Ama bu hesapta da sakatlık var. Çünkü Türkiye’de yaşayan nüfus 85 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ile sınırlı değil. En az 10 milyon sığınmacı, yerleşik hale geldi. Milli geliri 95 milyona bölersek, kişi başına düşen gelir de 13 bin 110 dolar değil gerçekte 8.135 dolardır.

Enflasyonu yanlış ölçerseniz, dövize müdahale edip doların da ölçme fonksiyonunu ortadan kaldırırsanız, hiçbir veri, hiçbir ölçüm gerçeği yansıtmaz. İddia ettiklerinden yüzde 40 daha fakiriz.

Dolar bazında yüzde 23 zenginleştik diyorlar ama vatandaş, dolar bazında yüzde 15 fakirleşti. Yurttaşlar, açıkladıkları enflasyonu iki kat fazla hissediyor. Ama açıkladıkları zenginleşmeyi hissetmeyi bir tarafa bırakın, iliklerine kadar fakirleştiğinin farkında.”