Ekonomist Murat Özsoy dolardaki 'asıl tehlike'yi açıkladı

28 Mayıs seçimlerinin ardından dolarda hız kazanan yukarı yönlü hareken devam ediyor. ABD dolarının güç kaybettiği bir ortamda Türk Lirası ABD dolarına karşı değer kaybını sürdürdü. Geçen haftayı 23,47 seviyesinden kapatan dolar/TL, bu sabah 23,65 ile yeni zirvesine ulaştı. Yeni görevlendirmelerin ardından piyasalar gözünü Merkez Bankası2ndan gelecek faiz kararına çevirdi. Ekonomist Murat Özsoy, 22 Haziran tarihindeki TCMB PPK toplantısının, bu yılın en önemli toplantısı olduğunu belirterek, olması gereken faiz artışının 25 puanın altında kalmaması gerektiğini belirtti.

Gelişmeleri Yeniçağ'a değerlendiren Özsoy şu ifadeleri kullandı:

"Dolar/TL kurunda yaşanan artış geçtiğimiz haftanın başından bugüne kadar olan süreçte yüzde 11 seviyesini geçmiş durumda. 22 Haziran tarihindeki TCMB PPK toplantısı da, kurda kısa sürede yaşanan bu aşırı yükseliş sonrasında son derece önemli hale geldi. Bu yılın en önemli toplantısı diyebilirim. Ayrıca yılın geri kalanı için de son derece belirleyici nitelikte olacak.

'FAİZ ARTIŞI 25 PUANIN ALTINDA KALMAMALI'

Eğer TCMB’nin bu toplantısında faiz artış kararı çıkmaz ise, toplantının hemen ardından yine hızla yükselen bir kur görebiliriz. Olması gereken faiz artışının 25 puanın altında kalmaması gerektiğini düşünüyorum.

PPK BASIN AÇIKLAMASININ İÇERİĞİNE DİKKATİ ÇEKTİ

Ancak daha da ötesinde, açıklanacak basın duyurusunda yer alacak para politikasının içeriğini çok önemsiyorum. PPK basın açıklamasının içeriği piyasayı tatmin eder bir içerikte olmaz ise yapılacak faiz artışı da tek başına yetersiz kalır ve dolar/TL kuru üzerinde sadece geçici nitelikte bir fren görevi görür.

'ABD DOLARI GÜÇ KAYBEDERKEN, TÜRK LİRASI ABD DOLARINA KARŞI DEĞER KAYBETTİ'

Önümüzdeki daha büyük tehlike ise ABD ekonomisinden gelebilecek güçlü bir veri akışını takip edebilecek yükselen ABD dolar endeksi olur. Dikkat çekmek istediğim nokta şu ki; geçen hafta başından bu yana TL ABD dolarına karşı yüzde 11 üzerinde değer kaybı yaşarken küresel çapta ABD dolar endeksi de 104 üzeri seviyelerden 103.2 seviyesine geriledi. Yani ABD dolarının güç kaybettiği bir ortamda TL de ABD dolarına karşı değer kaybetti.

'ÖNLEN ALINMAZ İSE YIL SONU İÇİN ÖNGÖRÜLEN RAKAMI KISA SÜREDE GÖREBİLİRİZ'

ABD doları yeniden artışa geçerse ve ekonomi yönetimi tarafından bu süreç yaşanana kadar önlemler alınmaz ise dolar/TL kurunda yıl sonu için öngörülen seviyeleri henüz daha yılın son çeyreğine girmeden kısa zaman içerisinde görebiliriz."