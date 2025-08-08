Ekran ışığında yitip giden küçük kalpler!

Çocukların akıllı telefonlar, tabletler ve televizyonlar karşısında geçirdiği süre her geçen gün artarken, uzmanlar bu durumun küçük kalpler üzerinde ciddi bir tehdit oluşturduğunu belirtti.

Bilimsel araştırmalar, aşırı ekran süresinin çocuklarda ve gençlerde kardiyovasküler riskleri artırdığını ortaya koydu. Ebeveynler, çocuklarının kalp sağlığını korumak için acil önlem almaya çağrıldı.

Kardiyoloji uzmanları, çocukların ekran başında geçirdiği sürenin günde altı saate kadar çıktığını vurgulayarak, bu durumun ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini ifade ederek, “Ekran ışığı, melatonin üretimini baskılayarak uyku kalitesini düşürüyor. Bozulan uyku düzeni, metabolik süreçleri olumsuz etkileyerek kalp üzerinde dolaylı bir yük oluşturuyor” dedi.

Danimarka’da yapılan bir araştırma, aşırı ekran süresinin çocuklarda hareketsiz yaşam tarzını teşvik ettiğini ve bu durumun yüksek tansiyon, yüksek kolesterol ve insülin direnci gibi kardiyometabolik riskleri artırdığını gösterdi.

Çalışmayı yürüten Kopenhag Üniversitesi’nden Prof. Dr. Jesper Schmidt, “Çocukların ekran başında geçirdiği her ek saat, kalp sağlığı için bir risk faktörü. Fiziksel aktivitenin azalması, obezite ve diyabet gibi sorunları tetikliyor” diyerek durumu özetledi.

Amerikan Pediatri Akademisi’nden Dr. Sarah Johnson da benzer bir uyarıda bulundu:

“Çocuklarda ekran bağımlılığı, sadece zihinsel sağlığı değil, fiziksel sağlığı da tehdit ediyor. Mavi ışık, sirkadiyen ritimleri bozarak kalp hastalıklarına zemin hazırlayan metabolik sorunlara yol açıyor.”

Johnson, ebeveynlerin çocuklarına ekran süresi sınırları koymasını ve fiziksel aktiviteleri teşvik etmesini önerdi.

Araştırmalar, ekran başında geçirilen sürenin artmasıyla abur cubur tüketiminin de yükseldiğini, bunun da obezite ve tip 2 diyabet riskini artırdığını ortaya koydu.

BİLİMSEL VERİLER ALARM VERİYOR

Yayımlanan bir çalışmada, 6-18 yaş arasındaki çocukların ekran başında geçirdiği sürenin kardiyovasküler hastalık riskini artırdığına dair çarpıcı bulgular elde edildi.

Avrupa Kardiyoloji Derneği’nin desteklediği bu araştırma, ekran süresinin artmasıyla kan basıncında yükselme ve insülin direncinde artış gibi sorunların genç yaşta ortaya çıktığını gösterdi.

Çalışmanın baş yazarı, İngiltere’deki Imperial College London’dan Dr. Emma Carter, “Çocukluk döneminde başlayan bu riskler, yetişkinlikte ciddi kalp hastalıklarına dönüşebilir. Erken müdahale hayati önem taşıyor” dedi.

Ayrıca, Harvard Tıp Fakültesi’nin bir raporu, ekran ışığının melatonin üretimini baskıladığını ve bu durumun uyku bozukluklarına yol açarak kalp sağlığını dolaylı olarak etkilediğini doğruladı.

Raporda, uyku düzeninin bozulmasının inflamasyon seviyelerini artırdığı ve bu durumun kalp-damar hastalıkları riskini yükselttiği belirtilidi.

EBEVEYNLERE ÇAĞRI: DİJİTAL DETOKS VE SAĞLIKLI ALIŞKANLIKLAR

Uzmanlar, dijital riskin kalp sağlığı üzerindeki etkilerini azaltmak için ebeveynlere pratik öneriler sundu.

Uzmanlar, “Çocukların ekran başında geçirdiği süreyi sınırlamak, sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazandırmak ve düzenli fiziksel aktiviteyi teşvik etmek kritik önemde” dedi.

Öneriler arasında, yatmadan en az bir saat önce ekran kullanımını bırakmak, her 20 dakikada bir kısa molalar vererek hareket etmek ve haftada en az 150 dakika orta düzey egzersiz yapmak yer aldı.

Dr. Johnson, ebeveynlerin çocuklarıyla açık hava aktivitelerine katılması gerektiğini vurguladı:

“Doğa yürüyüşleri, bisiklet sürme veya basit bir top oyunu, hem fiziksel hem de zihinsel sağlığı destekler. Ekran başında geçirilen süreyi azaltmak, küçük kalplerin sağlıklı kalmasını sağlayabilir.”

Ayrıca, sağlıklı beslenme alışkanlıklarının teşvik edilmesi, abur cubur tüketiminin azaltılması ve düzenli uyku saatlerinin belirlenmesi de öneriler arasında yer aldı.

DİJİTAL ÇAĞDA KALP SAĞLIĞINI KORUMA YOLLARI

Dijital çağın getirdiği kolaylıklar, çocuk sağlığını tehdit eden bir gölgeye dönüşebilir.

Uzmanlar, ebeveynlerin bilinçli bir şekilde hareket etmesi gerektiğini vurgulayarak, “Dijital detoks” uygulamaları, ekran süresini yönetmek için etkili bir yöntem olarak öne çıktı.

Örneğin, 3-6 yaş arası çocuklar için günlük 20-30 dakika, 6-9 yaş için ise 40-50 dakika ekran süresi önerildi. 0-3 yaş grubunda ise ekran kullanımından tamamen kaçınılması gerektiği belirtildi. Küçük kalplerin dijital riskten korunması için ebeveynlerin proaktif bir rol üstlenmesi şart.

Bilimsel veriler ve uzman görüşleri, ekran süresinin sınırlandırılmasının sadece kalp sağlığını değil, genel refahı da olumlu etkilediğini gösterdi.