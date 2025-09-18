Ekranlarla ilgili çocukları bekleyen büyük tehdit! Uzmanlar uyarılarını açıkladı

Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden oftalmoloji uzmanı Dr. Michael T. Chiang, “Çocuklarda erken yaşta başlayan miyopi, ilerleyen dönemde glokom ve retina dekolmanı gibi daha ciddi göz hastalıklarının riskini artırıyor. Bu durum, sadece görme bozukluğundan ibaret değil; aynı zamanda kalıcı görme kaybına yol açabilecek bir potansiyel taşıyor” ifadelerini kullandı.

Chiang, pandemi döneminde uzaktan eğitim nedeniyle ekran süresinin daha da arttığını, bunun da miyopi salgınını hızlandırdığını vurguladı.

Dijital cihazların yaygınlaşmasıyla birlikte, çocukların gözleri, hiç olmadığı kadar büyük bir risk altında.

PEKİ, BU TEHLİKE TAM OLARAK NASIL İŞLİYOR?

Uzmanlar, yakın mesafeden ekrana bakmanın göz merceği üzerindeki kaslarda sürekli bir gerilime yol açtığını ve bu durumun zamanla göz küresinin uzamasına neden olduğunu belirtti.

Amerikan Oftalmoloji Akademisi'nin (AAO) yayımladığı bir rapora göre, günde iki saatten fazla ekrana bakan çocuklarda miyopi geliştirme riski, dışarıda vakit geçiren akranlarına göre belirgin şekilde daha yüksek.

Stanford Üniversitesi Çocuk Sağlığı Enstitüsü'nden pediatri uzmanı Dr. Emily A. Green, ekran bağımlılığının sadece fizyolojik değil, aynı zamanda bilişsel ve davranışsal sorunları da tetiklediğini ifade etti. Green, “Ekran başında geçirilen uzun süreler, çocukların dışarıda güneş ışığı altında geçirdikleri süreyi azaltıyor. Dışarıda geçirilen zamanın, göz sağlığı üzerinde koruyucu bir etkisi olduğu bilimsel olarak kanıtlanmış bir gerçek” dedi.

Uzmanlar, D vitamini sentezini sağlayan ve göz sağlığına faydalı olan güneş ışığının, göz küresinin normal gelişimine katkıda bulunduğunu vurguladı.

Uluslararası Miyopi Enstitüsü (IMI) tarafından yapılan bir araştırma, 2050 yılına gelindiğinde dünya nüfusunun yarısının miyopi olacağını öngörüyor. Bu şaşırtıcı tahmin, acil önlemler alınması gerektiğini bir kez daha gösterdi.

Uzmanlar, ekran süresini kısıtlamanın yanı sıra, çocukların düzenli olarak dışarıda oynamasını teşvik etmenin ve "20-20-20 kuralı" gibi basit önleyici tedbirleri uygulamanın önemine dikkat çekti. Bu kurala göre, her 20 dakikada bir, 20 saniye boyunca 20 fit (yaklaşık 6 metre) uzağa bakmak göz yorgunluğunu azaltıyor.