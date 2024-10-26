Ekrem İmamoğlu duyurdu. Dar gelirli ve emeklilere 10 bin lira pazar desteği

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan pazar desteği açıklaması. İmamoğlu sosyal medyadan duyurdu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu d dar gelirli emekliler için 10 bin TL pazar desteği vereceklerini duyurdu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama:

"Çarşı pazar ateş pahası; emeklimiz, dar gelirlimiz zorda. İBB olarak biz yanlarındayız. Dar gelirli emeklilere 10 bin TL pazar desteği veriyoruz. 30 Ekim’de başvurular başlıyor."