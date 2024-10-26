Ekrem İmamoğlu duyurdu. Dar gelirli ve emeklilere 10 bin lira pazar desteği

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ekrem İmamoğlu duyurdu. Dar gelirli ve emeklilere 10 bin lira pazar desteği

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden, dar gelirli emekliler için 10 bin TL pazar desteği vereceklerini açıkladı. Başvurular 30 Ekim'de başlıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan pazar desteği açıklaması. İmamoğlu sosyal medyadan duyurdu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu d dar gelirli emekliler için 10 bin TL pazar desteği vereceklerini duyurdu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama:

"Çarşı pazar ateş pahası; emeklimiz, dar gelirlimiz zorda. İBB olarak biz yanlarındayız. Dar gelirli emeklilere 10 bin TL pazar desteği veriyoruz. 30 Ekim’de başvurular başlıyor."

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