Ekrem İmamoğlu’na kadınlardan ilginç destek!

Ünlü yazar Saygı Öztürk’e konuşan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Silivri’de tutuklu olarak bulunan Ekrem İmamoğlu için Aydın’da kadınların evlerde toplanarak, hatim indirdiklerini söyledi. Çerçioğlu, “cezaevinden bir an önce çıkması içir dua ediyorlar. Yaşlı teyzelerimiz de olup bitenlere çok üzülüyor. İmamoğlu’nun büyük bir haksızlıkla karşı karşıya olduğuna içtenlikle inanılıyor” dedi.

İMAMOĞLU’NA DESTEK ANKETLERE, MİTİNG ALANLARINA VE İMZAYA YANSIMIŞTI

19 Mart’ta yapılan şafak operasyonu ile gözaltına alınan İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, 21 Mart’ta tutuklanarak Silivri’deki cezaevine gönderilmişti. 3 ayı aşkın süredir Silivri’de olan İmamoğlu’na imza vererek, miting alanlarına giderek vatandaşlar desteğini gösteriyor. Hatta bu destek anketlere bile yansıdı. CHP ile AKP arasındaki farkın 3 ila 5 puan arasında olduğu bazı anketlerde görüldü.

“EKREM İMAMOĞLU İÇİN HATİM İNDİRİYOR”

Ünlü yazar Saygı Öztürk, bugünkü köşe yazısında Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile röportajına yer verdi. Çerçioğlu, İmamoğlu’na kadınların verdiği ilginç desteği şu şekilde anlattı:

“Burada yaygın bir uygulama başladı. Kadınlar kendi aralarında evlerde toplanıyor, Ekrem İmamoğlu için hatim indiriyor, cezaevinden bir an önce çıkması içir dua ediyorlar. Yaşlı teyzelerimiz de olup bitenlere çok üzülüyor. İmamoğlu’nun büyük bir haksızlıkla karşı karşıya olduğuna içtenlikle inanılıyor.”