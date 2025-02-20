Ekrem İmamoğlu'na rakip geldi! Dursun Çiçek adaylığını açıkladı

CHP 26. Dönem İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek, CHP ön seçiminde aday olacağını açıkladı. "Tek adaylı bir ön seçim hem demokratik olmaz hem de etik olmaz" diyen Çiçek, yarın Ankara'da başvurusunu yapacağını açıkladı.

tv100'de yayına katılan Dursun Çiçek "CHP ön seçiminde ben de adayım" dedi.

Dursun Çiçek CHP'de Ekrem İmamoğlu dışında Cumhurbaşkanlığı adaylığı ön seçiminde aday olduğunu açıklayan ikinci isim oldu.

"TEK ADAYLI BİR ÖN SEÇİM DEMOKRATİK VE ETİK OLMAZ"

Dursun Çiçek "Bir ön seçim yapılıyorsa mutlaka en az 2-3 aday olması gerekir ki, üyelerin tercihlerini ortaya koyabilmesi lazım. Tek adaylı bir ön seçim hem demokratik olmaz hem de etik olmaz.

Bir ön seçim tecrübesi yaşadık. Hep ön seçimi savunduk ve bu sürece bir katkı sunmak istiyoruz. Yarın başvurumu yapmak üzere Ankara'da olacağım." dedi.

ÖZGÜR ÖZEL VE EKREM İMAMOĞLU'NA BİLGİ VERDİ

Adaylığını açıklayan Çiçek ayrıca, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu da adaylık başvurusu hakkında bilgilendirdiğini, yanıt olarak ise "sizin takdirinizdir" karşılığını aldığını söyledi.