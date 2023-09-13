Ekrem İmamoğlu'ndan Meral Akşener açıklaması: Kapıları kapatmadı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti'nin yerel seçimlerle ilgili her ilde kendi adaylarını çıkarma kararı hakkında konuştu. İmamoğlu, "Sayın Akşener'in kapıları kapattığını düşünmüyorum" dedi.

Ekrem İmamoğlu'ndan Meral Akşener açıklaması: Kapıları kapatmadı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in İstanbul ve Ankara da aralarında olmak üzere "her ilde yerel seçime kendi adaylarımızla gireceğiz" şeklinde açıklaması üzerine konuştu.

"Sayın Akşener'le seçimden sonra farklı konularda birkaç kez telefonda görüştük. Ama bu süreçlerle ilgili bir istişaremiz başlamadı. Bunun olması için siyasi olarak kendi içimizdeki süreçlerin olması değerlidir" diyen İmamoğlu, gazetecinin Akşener için "İttifaka kapıyı kapatmış görünüyor" demesi üzerine şu ifadeleri kullandı:

"KAPILARI KAPATTIĞI DÜŞÜNCENİZE KATILMIYORUM"

"Sayın Akşener'in açıklamalarını ilgiyle, özenle takip ediyorum. Türkiye'nin geleceğine dair, hele hele İstanbul'un geleceğine dair diyalogların kapalı olmayacağını düşünüyorum. Kapıları kapattığı düşüncenize katılmıyorum."

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