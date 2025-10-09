İktidarın 'Terörsüz Türkiye' adımları sürüyor. İBB Başkanı ve CHP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Adalet Bakanlığı’nın AİHM’e, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş kararına yaptığı itirazı eleştirdi.

İmamoğlu, bu itirazın adalet beklentisini hiçe sayan bir adım olduğunu söyledi.

“TERÖRSÜZ VE DEMOKRATİK TÜRKİYE UMUDUNA GÖLGE DÜŞTÜ”

İmamoğlu paylaşımında, milyonlarca yurttaşın adalet beklentisinin yok sayıldığını belirterek “Bu adım, toplumun hukuka ve adalete olan inancını zedelemektedir. Sayın Demirtaş’ın tutukluluğunun devamı, Kürt meselesinin çözüm yoluna girmesinin ve silahlar yerine siyasetin güçlenmesinin önünde büyük bir engeldir.” dedi.

“DEMİRTAŞ’IN ÖZGÜRLÜĞÜ SAMİMİYETİN ÖLÇÜSÜDÜR”

İmamoğlu, hükümetin demokratikleşme konusundaki samimiyetinin Demirtaş’ın özgürlüğüyle ölçülebileceğini söyleyerek “İktidarın samimiyetinin ölçüsü, Sayın Demirtaş’ın özgürlüğünde düğümlenmektedir.” ifadelerini kullandı.

İmamoğlu açıklamasına “Selahattin Demirtaş’ın ve demokrasiyi savunan herkesin yanında olduğumuzu vurguluyoruz. Türkiye, siyasetçilerin cezaevinde olduğu bir ülke olmayacak.” diyerek son verdi.