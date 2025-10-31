Bir zamanlar İBB meclisinde İYİ Parti grubunun başkan vekilliği görevini üstlenen İbrahim Özkan, 2023 yılında İYİ Parti’nin İmamoğlu’nu desteklememe kararına tepki göstererek partisinden istifa etmişti.

İbrahim Özkan, İBB İYİ Parti Grup Başkanvekililiği görevini de bırakmıştı. Özkan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından Başkan danışmanı olarak daha sonra görevlendirilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, tutuklanarak İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürüttüğü yolsuzluk soruşturması devam ediyor.

Soruşturma kapsamında İmamoğlu'nun danışmanı İbrahim Özkan gözaltına alındı.

Özkan, ifade işlemleri için İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.

Halk TV'de açıklamalarda bulunan İsmail Saymaz, İbrahim Özkan'ın İBB soruşturması kapsamında tutuklanan şoförü Mustafa Bostancı'yı hatırlatarak, şunları söyledi:

" Zannedersem İBB soruşturması kapsamında ifadesine başvurulacak. "İbrahim Özkan'ın şoförü tutukluymuş. Kendisi daha önce itirafçı olan İBB iştiraklardan sorumlu başkan danışmanı Ertan Yıldız'ın şoförünün iddiaları sonucunda İbrahim Özkan'ın da şoförü tutuklanmış. Dolayısıyla bu nedenle İBB soruşturması kapsamında ifadesi alınmış olabilir deniyor"

