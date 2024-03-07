Ekrem İmamoğlu'nun Mevzular Açık Mikrofon'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili sözleri gündem oldu: 'Hayat boyu o borcu ödeyemeyecek.'

Kaynak: Mevzular Açık Mikrofon
Ekrem İmamoğlu'nun Mevzular Açık Mikrofon'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili sözleri gündem oldu: 'Hayat boyu o borcu ödeyemeyecek.'
Ekrem İmamoğlu, Oğuzhan Uğur'un programında yaptığı açıklamalarla Erdoğan'a göndermede bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, katıldığı bir programda ilginç bir açıklamada bulundu. Mevzular Açık Mikrofon'da sorularını yanıtlayan İmamoğlu, "Erdoğan ilk belediye başkanı olduğu dönemde benim lokantamda köfte yedi. Parasını almadım. Hayat boyu o borcu ödeyemeyecek" dedi. Bu sözler sosyal medyada gündem olurken, İmamoğlu'nun sözleri farklı yorumlara neden oldu. Kimileri bu açıklamayı siyasi bir mesaj olarak değerlendirirken, kimileri ise İmamoğlu'nun espri anlayışını takdir etti.

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