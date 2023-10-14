Ekvador halkı yeni devlet başkanı için sandık başına gidecek

Ülkede 20 Ağustos'ta düzenlenen ilk turda en yüksek oyu alan solcu Halk Devrimi adayı Luisa Gonzalez ile seçimi ikinci sırada tamamlayan Ulusal Demokrasi Hareketi adayı Daniel Noboa, Ekvador'un yeni devlet başkanı olmak için yarışıyor.

Devlet başkanı adayı Fernando Villavicencio'nun 9 Ağustos'ta öldürülmesinin ardından adaylar, seçim kampanyaları süresince çelik yelek ve benzeri görülmemiş koruma ordusuyla halktan oy istedi.

Ülkede yılbaşından bu yana uyuşturucu çeteleri arasındaki savaş ve şiddet olayları nedeniyle 450'den fazla kişi hayatını kaybetti.

Ekvador basını, yeni devlet başkanını zorlu bir görevin beklediğini belirterek, seçilmiş adayın "Uluslararası Para Fonundan (IMF) alınan 10 milyar dolarlık borcun yapılandırılması, çetelerle mücadele, güvenlik sorunu ve ekonomik kriz" gibi zorlu bir süreçle karşılaşacağını bildirdi.

Bu yıl şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında ekonomisi daha da sarsılan Ekvador, bir yandan da çetelerin neden olduğu güvenlik kriziyle boğuşuyor.

Ülkede özellikle son aylarda hızla artan cinayet, gasp, tehdit, adam kaçırma ve siyasi parti adaylarının hedef alınması, Ekvador'da çözülmesi gereken sorunların başında geliyor.

ANKETLERDE NOBOA ÖNDE GÖRÜNÜYOR

Anket şirketlerinden Comunicaliza'ya göre Noboa'nın oy oranı yüzde 41,5, Gonzalez'in yüzde 36,5 ve karasızların oranı ise yüzde 12,4.

Telcodata araştırma şirketinin anketinde de Noboa yüzde 36,7, Gonzalez yüzde 38,63, kararsızların oranı yüzde 17,07 olarak yer aldı.

Son anketin sonuçlarını yayımlayan Negocios şirketine göre ise Noboa yüzde 39, Gonzalez yüzde 38,63 olarak gösterilirken kararsızlar da yüzde 17.

ADAYLAR KİM VE NE VADEDİYOR?

Muhafazakar yönüyle de bilinen 35 yaşındaki iş insanı ve eski milletvekili Noboa, yeni şirketlere vergi indirim teşviki, ülke içinde güvenliğin güçlendirilmesi için yargı sisteminde reforma gidilmesi, cezaevi sisteminin değiştirilmesi ve siber suçlarla etkin mücadele sözü verdi.

Eski Ekvador Cumhurbaşkanı Rafael Correa'in partisi tarafından desteklenen 45 yaşındaki kadın solcu aday Gonzalez ise yolsuzlukla kararlı mücadele, yoksulluğun azaltılması ve yargı sisteminde kapsamlı reform vaadinde bulundu.

Politik analist Cesar Ulloa, İspanyol Haber Ajansına (EFE) yaptığı açıklamada, ülkedeki güvensizlik ve şiddet olaylarının adaylar üzerinde ciddi baskıya neden olduğunu belirterek, seçim kampanyasının halk açısından son derece "tatsız" geçtiğini söyledi.

Villavicencio suikastının ardından mitinglere katılımın büyük ölçüde azaldığına dikkati çeken Ulloa, "Siyaset, kamusal bir etkinlik olmaktan çıktı ve resmen bir tecride dönüştü." ifadesini kullandı.

CUMHURBAŞKANI LASSO'NUN ZORLU İKİ YILI

Ekvador'da 24 Mayıs 2021'de göreve başlayan Cumhurbaşkanı Guillermo Lasso, görev süresinin dolmasına iki yıl kala kendisini görevden azletme gündemiyle toplanan Ulusal Meclisi 18 Mayıs'ta feshederek erken seçim kararı almıştı.

Lasso, görev süresi boyunca hükümet karşıtı yoğun protestolar ve muhalefetin yolsuzluk suçlamaları karşısında vadettiği birçok icraatı gerçekleştiremedi.