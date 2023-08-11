Ekvador'da devlet başkanı adayının öldürülmesinde yeni gelişme

Ekvador'da, devlet başkanı adayı Fernando Villavicencio'nun silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmesi üzerine, olayla ilişkisi olduğu düşünülen 6 Kolombiyalı gözaltına alındı.

KAYNAK: AA
Ekvador'da devlet başkanı adayının öldürülmesinde yeni gelişme

Ekvador'da 20 Ağustos'ta yapılması planlanan devlet başkanı seçimi öncesinde "yolsuzluğa karşı duruşuyla" tanınan başkan adayı Villavicencio'nun 9 Ağustos'ta silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinin ardından 6 kişi gözaltına alındı. Söz konusu kişilerin Kolombiyalı olduğunu belirtildi.

Associated Press (AP) ajansının gözaltı raporuna dayandırdığı habere göre zanlılar, başkent Kito'da bir evde saklanırken yakalandı.

Raporda, silah ve el bombası gibi mühimmatın yanı sıra bir araç ve bir motosikletin de ele geçirildiği kaydedildi.

Ekvador İçişleri Bakanı Juan Zapata, saldırıyı "20 Ağustos seçimlerini sabote etme amacıyla yapılmış terörist nitelikte bir siyasi suç" olarak tanımladı.

Polis raporunda, gözaltına alınanların bir örgüte mensup olup olmadığı hakkında bilgi verilmezken Zapata, zanlıların organize suçla ilişkili olduğunu ifade etti.

VİLLAVİCENCİO'YA YÖNELİK SİLAHLI SALDIRI

Seçim kampanyası ekibi, Villavicencio'nun, Kito'da katıldığı bir etkinlik sonrası aracına bindiği sırada saldırgan tarafından başına 3 el ateş edilerek öldürüldüğünü duyurmuştu.

Ekvador Başsavcısı, saldırıyı düzenleyen şüphelinin güvenlik güçleriyle girdiği çatışmada vurulduğunu ve ağır yaralanması nedeniyle öldüğünü bildirmişti.

Saldırıda ayrıca, aralarında bir milletvekili adayı ve 2 polis memurunun da bulunduğu, 9 kişinin yaralandığı kaydedilmişti.

Villavicencio, Ekvador'da faaliyet gösteren uluslararası organize suç grubundan biri olan Meksika'nın "Sinaloa Karteli" liderleri de dahil olmak üzere çok sayıda kişiden ölüm tehdidi aldığını söylemişti.

EKVADOR'DA UYUŞTURUCU ÇETELERİ

Peru ve Kolombiya'ya komşu Ekvador, bu ülkelerden yapılan uyuşturucu ticaretinde geçiş noktası olarak kullanılıyor. Ülkede, uyuşturucu çeteleri yoğun faaliyet gösteriyor.

Ülkede uyuşturucu çetelerinin bölgesel mücadeleleri nedeniyle her yıl çok sayıda kişi yaşamını yitiriyor.

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