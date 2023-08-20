Ekvador'da sular durulmuyor. Şimdi de yeni başkan adayına saldırı düzenlendi

Güney Amerika ülkesi Ekvador’da genel seçim öncesi devlet başkanı adaylarından Otto Sonnenholsner'in bulunduğu restoranın önünde silahlı saldırı düzenlendi.

Ekvador'da sular durulmuyor. Şimdi de yeni başkan adayına saldırı düzenlendi

Guayaquil şehrinde sabah saatlerinde devlet başkan adayı Otto Sonnenholsner'in kahvaltı yapmak için ailesiyle gittiği restoranın önünde silahlı kişiler tarafından bir saldırı gerçekleştirildi. Ekvador Ulusal Polisi tarafından yapılan açıklamada, saldırının restorana yakın bir spor giyim mağazasında yaşanan soygun nedeniyle gerçekleştiği ve olayla ilgisi olan 5 şüphelinin tutuklandığı bildirildi. Saldırı anında başkan adayı Sonnenholsner ile birlikte fotoğraf çekmek isteyen bazı vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde silah sesleri net bir şekilde duyulurken çevredekilerin paniklediği görüldü.

“YARIN ROTAYI DEĞİŞTİRİYORUZ”

Başkan adayı Otto Sonnenholsner sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda saldırıyı kınarken, ailesinin ve kendisinin durumunun iyi olduğunu açıkladı. Ayrıca olay yerinde bulunanların yaşadıkları korkuyu gördüğünü belirten Sonnenholsner, “Çaresizlik incitiyor. Böyle devam edemeyiz. Yarın rotayı değiştiriyoruz” ifadelerini kullanarak yarın yapılacak seçimlere vurgu yaptı.

EKVADOR'DAKİ SALDIRILAR

Ekvador’un diğer başkan adayı olan Fernando Villavicencio ise 9 Ağustos günü başkent Quito’da düzenlediği siyasi mitingin ardından aracına bindiği sırada silahlı saldırıya uğramış ve kafasına isabet eden 3 kurşun ile hayatını kaybetmişti. Cinayetten bir hafta öncesinde ise Fernando Villavicencio suç çetelerinin kendisine yönelik tehditte bulunduğunu açıklamıştı.

EKVADOR’DA SEÇİMLER

Ekvador'da halk, son yıllarda uyuşturucu kaçakçılığıyla bağlantılı çetelerin işledikleri cinayetler ve 2021 yılından beri en az 430 mahkumun hayatını kaybettiği hapishane isyanlarının oluşturduğu şiddet olaylarıyla mücadele ediyor. Ekvador halkı, yarın yeni devlet başkanı ve başkan yardımcısını belirlemek üzere genel seçimler için sandık başına gidecek

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