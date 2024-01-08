El bileğiyle ilgili uzmanından hayat kurtaran uyarılar

Ömer Yonga, “Mesela karpal tünel sendromu, sinirin sıkışması sonucu sinirde geri dönüşü olmayan hasar oluşturabilir. Ayrıca tendon iltihapları da tedavi edilmediği takdirde işlevsizlik ve tendon hasarı gibi ciddi sonuçlara neden olabilir. Bu yüzden el bileği ağrılarına dikkat edilmeli ve nedenleri araştırılmalıdır” diye ifade etti.

El bileğinin elin hareket kabiliyeti için çok önemli olduğunu belirten Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Ömer Yonga, “Bilgisayar başında uzun saatler çalışanlar, spor yapanlar veya bileği tekrarlayan hareketlerle zorlayanlar bilek ağrısı riski taşıyan gruptadır. Bunun yanı sıra bazı hastalıklar, hatalı egzersizler ve travmalar da el bileğinde ağrıya sebep olabiliyor. Bu durumda vakit kaybetmeden doktora gitmek gerekiyor” dedi.

Op. Dr. Yonga, ağrının altında daha ciddi problemler yatabileceğini hatırlatarak, ağrıyı görmezden gelmek, kendine göre tanı ve tedavi uygulamak, ağrıyı artıran hareketlere devam etmek, ağrı kesicileri fazla kullanmak, ağrıya rağmen zorlamak ve doktora geç başvurmak gibi hatalardan kaçınılması gerektiğini söyledi.

Op. Dr. Yonga, el bileğinin karmaşık bir yapı olduğunu ve birçok kemik, bağ, tendon ve sinir içerdiğini belirtti.

Bu yapılar, el bileğinin güçlü ve esnek olmasını sağlar, ancak aynı zamanda yaralanmaya da açık hale getirir.

Op. Dr. Yonga, “El bileği yaralanmalarının nedenleri arasında düşme, çarpma, tekrarlayan hareketler, kırıklar veya burkulmalar sayılabilir. El bileği yaralanmalarını önlemek için koruyucu önlemler almak ve ergonomiye uygun hareket etmek gerekir. Riskli aktivitelerde koruyucu ekipman kullanmak ve tekrarlayan hareketleri dikkatli yapmak da önemlidir” dedi.

EL BİLEĞİNDE AĞRI NEDEN OLAN HASTALIKLAR

Op. Dr. Yonga, travma dışında da bazı hastalıkların el bileğinde ağrıya yol açabileceğini söyledi. Op. Dr. Yonga, “El bileğinde en sık görülen rahatsızlıklar şunlardır: el bileğindeki tendonların iltihabı -tendinit, tenosinovit-, el bileğindeki median sinirin sıkışması -karpal tünel sendromu-, başparmak tarafındaki tendonların iltihabı -de quervain tenosinoviti-, el bileğindeki bağların zedelenmesi veya kopması, el bileğindeki tendon veya eklem kapsülündeki sıvı dolu keselerin oluşması -ganglion kistleri-, el bileği kemiklerinde kırık veya burkulma, eklemlerde ürik asit birikmesi” diye açıkladı.

EL BİLEĞİ AĞRISININ KARAKTERİ TANI KOYMAK İÇİN ÖNEMLİDİR

Op. Dr. Yonga, el bileğindeki ağrının tipinin, altında yatan problemin tespitinde önemli bir rol oynadığını vurguladı.

Op. Dr. Yonga, “Ani ve şiddetli başlayan ağrılar, kırık, burkulma, bağ yaralanması veya akut travma sonucu olabilir. Yavaş ve düzenli başlayan ağrılar ise kronik aşırı kullanım veya tendinitlerden kaynaklanabilir. Ağrı gece uykuyu bozuyorsa, hastanın ellerini sallamak istemesi, elindeki nesneleri güç kaybı nedeniyle düşürmesi, karpal tünel sendromunu akla getirir. Ağrı ile birlikte şişlik varsa, ganglion veya diğer yumuşak doku kitleleri olabilir. Bu özellikler, bir sağlık uzmanı için klinik değerlendirme ve tanı koyma sürecinde yararlıdır. Bunun yanında, ağrının ne zaman başladığı, ne kadar sürdüğü, ne kadar şiddetli olduğu ve diğer faktörlere bağlılığı gibi ayrıntılar da dikkate alınmalıdır. Unutmamak gerekir ki, herkesin ağrıya karşı duyarlılığı farklıdır ve aynı tür ağrı farklı sebeplerden dolayı ortaya çıkabilir” şeklinde konuştu.

Bileğin ince ya da kalın olması, el bileğiyle ilgili problemler için risk faktörü olabilir.

Op. Dr. Yonga, "İnce bilekler daha az yumuşak dokuya sahiptir ve bu da kemiklerin ve diğer yapıların dış etkilere daha dayanıksız olmasına sebep olabilir. İnce bileklerde tendonlar ve bağlar daha belirgin olur ve bu da bu yapıların dış etkilere daha duyarlı olmasına neden olur. İnce bilekli kişiler, aynı güce maruz kaldıklarında, bu gücün bileklerinde daha fazla etki yaptığını ve bu da yaralanma riskini artırdığını hissedebilirler. Ancak bilek yapısı, bilek problemlerinin tek nedeni değildir. Aktivite düzeyi, yaş, genel sağlık durumu, egzersiz alışkanlığı ve iş şartları gibi birçok faktör de rol oynayabilir" diyor.

EL BİLEĞİ AĞRILARI ÖNEMSİZ GÖRÜLMEZSE ÇEŞİTLİ PROBLEMLERE SEBEP OLABİLİR

Op. Dr. Yonga, el bileği ağrılarının ciddiye alınması gerektiğini ve ihmal edilmesi halinde çeşitli problemlere yol açabileceğini belirtiyor.

Op. Dr. Yonga, "Mesela karpal tünel sendromunda sinir uzun süre sıkıştığında sinirde geri dönüşü olmayan hasar oluşabilir. Ayrıca tendon iltihapları tedavi edilmediğinde uzun vadede işlevsizlik ve tendon hasarı gibi sonuçlar doğurabilir. Tedavi edilmeyen veya gözden kaçan kırık ve çıkıklar eklemde ağrı, şişlik, hareket kısıtlılığı ve ileride eklem hasarına neden olabilir. Ganglion adı verilen kistler de büyüdükçe çevrelerindeki sinir ve tendonlara baskı yapar ve bu da ağrıya sebep olur. Bu yüzden el bileği ağrılarına dikkat edilmeli ve altında yatan sebep mutlaka tespit edilmelidir. Ağrıyan bileği dinlendirmek, fazla kullanmaktan kaçınmak ve uygun koruma önlemleri almak önemlidir. İş veya ev ortamında ergonomiye önem vermek de bileği fazla zorlamaktan koruyabilir. Bunun yanı sıra ağrı olduğunda vakit kaybetmeden ortopedi uzmanına görünmek gerekir" diye konuşuyor.