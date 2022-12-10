10 Aralık 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Beş müstakil ev üç gün içerisinde iki kez soyuldu

Beş müstakil ev üç gün içerisinde iki kez soyuldu

Elazığ’da Sürsürü ve Ataşehir mahalleri arasında kalan bölgede yer alan 5 yazlık müstakil ev hırsızların hedefi oldu. Kış olunca evlerde kimsenin kalmadığını fırsat bilen hırsızlar, kapı ve pencere kırarak 5 eve girdi.

Haber Giriş: 10 Aralık 2022 Cumartesi - 00:10
Takip Et

Elazığda beş müstakil eve, üç gün içerisinde iki kez hırsız girdi

Beş müstakil ev üç gün içerisinde iki kez soyuldu
+
Aa
-

Hırsızlar, değerli buldukları ne varsa çalıp götürdü. Evine gelen ve soyulduğunu fark eden vatandaşlardan biri durumu polis ekiplerine bildirdi. Haberi aldıktan sonra evlerine giden diğer ev sahipleri yine benzer tablo ile karşılaştı. Polis ekipleri, hırsızlık yapılan tüm evleri incelerken şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı. Öte yandan 5 evin 3 gün öncede soyulduğu öğrenildi.

"TÜM EVLER SOYULDU"

3 gün önce de evlerine hırsız girdiğini belirten ev sahiplerinden Ahmet Özdemir, “Ataşehir ve Sürsürü mahallesi arasında kalan bir bölgede oturuyorum. Bu evler bizim bahçe evlerimiz. 5 tane ev var burada. 3 gün önce burayı soydular, bugün geldik yine gelip soymuşlar. Aynı şekilde demir korkulukları ve camları kırmışlar içerilere zarar vermişler. Bakır leğen, bakır tencere ve daha birçok şeyi çalıp götürmüşler. 5 eve birden girmişler tüm evler soyuldu” dedi.

"GÜNDÜZ VAKTİ NASIL SOYMUŞLAR ANLAMIŞ DEĞİLİM"

Mağdur olduklarını söyleyen ev sahiplerinden Süleyman Özer, “Bunlar gündüz vakti gelip burayı nasıl soymuşlar anlamış değilim. Telefon ettiler geldik evlerin içinde hiçbir şey kalmamış. Bizim bakır kazan hepsini alıp götürmüşler. Mutfak demirlerini kırmışlar ama camı filan da kırmamışlar demek ki bunlar profesyoneller” diye konuştu. (İHA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Babacan'dan kendisine mektup yazan küçük kıza mesaj: Hayat bayram olacak
1
﻿Babacan'dan kendisine mektup yazan küçük kıza mesaj: Hayat bayram olacak
﻿Babacan'dan kendisine mektup yazan küçük kıza mesaj: Hayat bayram olacak
﻿Sadece yüksek IQ'lu kişiler bu testleri çözebiliyor
2
﻿Sadece yüksek IQ'lu kişiler bu testleri çözebiliyor
﻿Sadece yüksek IQ'lu kişiler bu testleri çözebiliyor
﻿Selçuk Geçer yıl sonunda dolarda olacakları açıkladı. Elinde dolar olanları uyardı
3
﻿Selçuk Geçer yıl sonunda dolarda olacakları açıkladı. Elinde dolar olanları uyardı
﻿Selçuk Geçer yıl sonunda dolarda olacakları açıkladı. Elinde dolar olanları uyardı
﻿Esra Erol'da ortalık karıştı. Anne, canlı yayında kızını terlikle kovaladı
4
﻿Esra Erol'da ortalık karıştı. Anne, canlı yayında kızını terlikle kovaladı
﻿Esra Erol'da ortalık karıştı. Anne, canlı yayında kızını terlikle kovaladı
﻿Asgari ücreti ünlü ekonomist açıkladı. "Kameralar karşısına geçip bu rakamı açıklayacaklar"
5
﻿Asgari ücreti ünlü ekonomist açıkladı.
﻿Asgari ücreti ünlü ekonomist açıkladı. "Kameralar karşısına geçip bu rakamı açıklayacaklar"
﻿CHP’li Kayışoğlu Meclis kürsüsünde ‘Hacıvat-Karagöz’ oynattı: Ha peçete ha beşli çete
6
﻿CHP’li Kayışoğlu Meclis kürsüsünde ‘Hacıvat-Karagöz’ oynattı: Ha peçete ha beşli çete
﻿CHP’li Kayışoğlu Meclis kürsüsünde ‘Hacıvat-Karagöz’ oynattı: Ha peçete ha beşli çete
﻿Aile Bakanlığı’nın müdürü, tarikatta istismarı inkar eden paylaşımları beğendi
7
﻿Aile Bakanlığı’nın müdürü, tarikatta istismarı inkar eden paylaşımları beğendi
﻿Aile Bakanlığı’nın müdürü, tarikatta istismarı inkar eden paylaşımları beğendi
﻿Beş müstakil ev üç gün içerisinde iki kez soyuldu
﻿Beş müstakil ev üç gün içerisinde iki kez soyuldu
﻿Beş müstakil ev üç gün içerisinde iki kez soyuldu
﻿AP Başkan Yardımcısı Eva Kaili gözaltına alındı
﻿AP Başkan Yardımcısı Eva Kaili gözaltına alındı
﻿AP Başkan Yardımcısı Eva Kaili gözaltına alındı
﻿Endonezya'da maden ocağındaki patlamada 9 kişi hayatını kaybetti
﻿Endonezya'da maden ocağındaki patlamada 9 kişi hayatını kaybetti
﻿Endonezya'da maden ocağındaki patlamada 9 kişi hayatını kaybetti
﻿Zelenskiy 'İşgalciler Bahmut kentini fiilen yok etti'
﻿Zelenskiy 'İşgalciler Bahmut kentini fiilen yok etti'
﻿Zelenskiy 'İşgalciler Bahmut kentini fiilen yok etti'
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.