Elazığ’da ilginç görüntü: Sağlık ekipleri, vatandaşı böyle kurtardılar

Düzenleme: Kaynak: DHA / ANKA
Elazığ’da ilginç görüntü: Sağlık ekipleri, vatandaşı böyle kurtardılar

Elazığ’da evinden çıkarak işe giden bir kişi buzlu yolda dengesini kaybederek yere düştü. Yere düşen kişinin ayağa kalkmadığını gören vatandaşlar olay yerine sağlık ekibi çağırdı. Yolun buz tutması nedeniyle ekipler yaralı kişiye müdahale etmekte zor anlar yaşadı.

Olay, sabah saatlerinde Güneykent Mahallesi Yemişlik mevkisinde meydana geldi. Evinden çıkarak otobüse binmeye çalışan ismi öğrenilmeyen kişi, buzlu yolda dengesini kaybederek sırtüstü yere düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Kaygan zemin nedeniyle sağlık ekipleri yere serdikleri kilim ve battaniyelerle yaralı kişiye ulaşmaya çalıştı.

O anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Uzun uğraşlar sonucunda yaralı kişi, sedyeye alınarak ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralı kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Elazığ’da ilginç görüntü: Buzda düşüp yaralanan vatandaşı böyle kurtardılar

Elazığ’da ilginç görüntü: Buzda düşüp yaralanan vatandaşı böyle kurtardılar

Elazığ’da ilginç görüntü: Buzda düşüp yaralanan vatandaşı böyle kurtardılar

Elazığ’da ilginç görüntü: Buzda düşüp yaralanan vatandaşı böyle kurtardılar

Son Haberler
Cep saatlerinden oluşan Dikran Masis Koleksiyonu satışa çıkarıldı
Cep saatlerinden oluşan Dikran Masis Koleksiyonu satışa çıkarıldı
Mersi'nde zihinsel engelli kadının midesinden çıkanlar doktorları şoke etti
Mersi'nde zihinsel engelli kadının midesinden çıkanlar doktorları şoke etti
Bitcoin'den 'tam yol ileri'. Rekor üstüne rekor kırdı
Bitcoin'den 'tam yol ileri'. Rekor üstüne rekor kırdı
Sacha Boey yine sakatlandı
Sacha Boey yine sakatlandı
Fenerbahçe’ye Eyüpspor maçı öncesi 2 müjde geldi
Fenerbahçe’ye Eyüpspor maçı öncesi 2 müjde geldi