Elazığ’da Tarama Sonrası Teşhis Merkezi teşkilatı çalışma toplantısı

Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 2024 yılı temmuz, ağustos ve eylül aylarına ait Tarama Sonrası Teşhis Merkezi teşkilatı çalışma toplantısı düzenlendi.

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Ali Atar başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya hizmet başkanları, idareciler, alanında uzman teşhis merkezi hekimleri ile müdürlüğün ilgili birim sorumlusu hekim ve çalışanları katıldı. Müdürlük sosyal tesisleri toplantı salonunda yapılan toplantıda, istatistiki veriler eşliğinde il geneline yapılan çalışmalar değerlendirilerek, Teşhis Merkezi alanındaki yeniliklerin güncellenmesine karar verildi. Ayrıca, ileriye dönük olarak alınan kurul kararlarının uygulamaya geçirilmesi konusunda da karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.