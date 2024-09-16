Elbistan 1. Asliye Hukuk Mahkemesinden

Yayın Tarihi: 16 Eylül 2024 / 00:01

İLAN

ELBİSTAN

1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/28 Esas

Davacı Fatma GENERAL tarafından Elbistan Belediye Başkanlığı ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı aleyhine açılan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davasının yapılan yargılamasında;

Dava konusu Kahramanmaraş ili Elbistan ilçesi Balıkçıl Mahallesi 269 ada 41,42 parsellerin güneyi, 2619 ada 39 parselin güneydoğusu, 2619 ada 47 parselin batısı ve 2619 ada 49 parselin kuzeybatısında kalan taşınmazın tescil harici bırakılan alana ilişkin Mahkememizde Türk Medeni Kanununun 713/1 maddesi gereği tescil davası açılmış olup, bu taşınmazlarda hak iddia edenlerin son ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde Mahkememize müracaat etmeleri Türk Medeni Kanunun 713/4 ve 713/5 maddeleri uyarınca ilan olunur.

DAVACI : Fatma GENERAL -55564349270

DAVALILAR : 1- Elbistan Belediye Başkanlığı

2-Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı

#ilangovtr BASIN NO: ILN02088717