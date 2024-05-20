Elektrik dağıtım şirketlerinden dev zam çağrısı

Enflasyon ve ekonomik kriz Türkiye’de yaşayanları derinden etkilerken Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (Elder) Başkanı Barış Eldeniz’in yaptığı açıklama tartışmalara neden oldu.

Eldeniz, Türkiye'de elektrik tüketiminin yaklaşık yarısının sübvansiyonlu tarifeden aldığını ifade ederek elektrik fiyatlarının piyasadaki maliyetleri yansıtacak şekilde yükselmesi gerektiğini ifade etti.

Türkiye'de hanelerin ve küçük işletmelerin kullandığı elektriğin sübvansiyonlu tarifeden satıldığını dile getiren Eldeniz, geçen yıl hükümetin sübvansiyon harcamasının 120 milyar lirayı bulduğunu ifade etti.

"PİYASADAKİ FİYATLARI YANSITMALI"

Elder Başkanı Barış Erdeniz, yapılan basın toplantısında, elektrik tüketimine sağlanan sübvansiyon yerine piyasadaki fiyatları yansıtan bir fiyat modeline geçilmesi gerektiğini belirterek, elektrik maliyetleri artmaya devam ederken fiyatların sabit kaldığını, bu durumun her geçen gün sübvansiyon ihtiyacını artırdığını ifade etti. Erdeniz, Gerçek maliyetine yaklaşacak fiyatlara yaklaşılması gerekildiğini, sürdürülebilir bir enerji piyasasına gelinmesi gerektiğini vurguladı.

Elder'in aktardığı bilgiye göre Türkiye'de faturalanan elektrik tüketimi bu yıl 260 milyar kw/s seviyesinde. Kullanılan elektriğin 120 milyar kw/s olan bölümü, yani yaklaşık yarısı regüle tarife olarak ifade edilen sübvansiyonlu fiyatlardan satılıyor. Sübvansiyonlu tüketimin yarısı, yani 60 milyar kw/s tüketim, konutlar tarafından yapılıyor.

26 AYDIR FİYAT DEĞİŞMİYOR

Elektrik fiyatlarının 26 aydır değişmediğini ifade eden Eldeniz, sürdürülebilir olmayan fiyat politikalarının karşılığında bu yıl devletin 5,7 milyar dolar seviyesinde bir sübvansiyon ihtiyacı olacağını öngördüklerini, (fiyatların) bu seviyelerde enerji arz güvenliğini tehlikeye sokmaması için gerçek maliyet bazlı fiyatlama politikasına geçilmesi gerektiğini düşündüklerini ifade etti.

Elektrik tarife fiyatlarına en son 2022’nin ocak ayında keskin bir şekilde zam yapıldı. 2022 yılının iki ve üçüncü çeyreğinde gerçekleşen fiyat artışları ise daha sonra yapılan indirimle büyük ölçüde geri alındı.

ELEKTRİKTE KONUT TARİFESİNE BÜYÜK ZAM YAPILABİLİR

Elektrik dağıtım şirketlerinin çağrısının hayata geçmesi olasılığında elektrikte konut tarifesinde büyük zam yapılabilir.

EPİAŞ’ın verilerine göre elektriğin mayıs ayı ortalama piyasa fiyatı 2 bin 333 TL. EPDK’ye göre ise konutta günlük 8 kilovatsaat tüketimin altında 48 kuruş, üstünde ise 113 kuruşluk fiyat var. Yani bir megavatsaat fiyatı konutlarda 480 TL ve 1130 TL.