Elektrik faturalarını görenler resmen çarpıldı. İşte fiyatı en fazla artan ürünler

Kaynak: Haber Merkezi
Elektrik faturalarını görenler resmen çarpıldı. İşte fiyatı en fazla artan ürünler

TÜİK'in Temmuz ayı enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından fiyatı en fazla artan ve azalan ürünler de belli oldu. Temmuzda en fazla fiyatı artan ürün ise yüzde 38 zamla elektrikte oldu.

Elektrik faturalarını ellerine alan vatandaşlar ise zammı iliklerine kadar hissetti.

Temmuz ayında enflasyonda aylık bazda yüzde 3,23 artış oldu. Bu artışta elektrik ve akaryakıt zamları ile vergi artışları etkili oldu. Yıllık enflasyon ise yüzde 61,78'e geriledi.

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TÜİK verilerine göre, geçen ay en fazla artış elektrikteki fiyatlarında olurken bu artışı yüzde 17,22 ile alkollü içecekler yüzde 11,8 artışla demir yolu ile şehirler arası yolcu taşımacılığı izledi.

AKARYAKIT YUMURTA VE SEBZELERDE YÜKSEK ARTIŞ GÖRÜLDÜ

Temmuzda en fazla fiyatı artan diğer ürünler yüzde 10,09 ile kişisel ulaştırma araçlarının yakıtlar, yüzde 8,01 ile yumurta ve yumurtalı ürünler, yüzde 7,07 ile sebze fiyatları oldu.

EN ÇOK PATATES FİYATLARI DÜŞTÜ

Geçen ay en çok fiyatı düşen ürün yüzde 14,92 ile patates oldu. Patatesi yüzde 6,43 düşüşle çocuk giyimi, yüzde 4,25 ile erkek ayakkabısı, yüzde 3,44 ile kanatlı hayvan etleri izledi.

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