Elektronik devi binlerce çalışanı kovacak

Japonya merkezli elektronik üreticisi Toshiba ülke içinde çalışan sayısının yüzde 6'sına denk gelen 4 bin personelini işten çıkaracağı bildirildi.

Toshiba Üst Yöneticisi (CEO) Şimada Taro konuyla ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. Taro, işten çıkarmaları "acı veren bir karar" şeklinde niteledi.

Ayrıca üst yönetici Taro "Toshiba'nın, bir 100 yıl daha hayatta kalması için bu gerekli." dedi.

İddialara göre Toshiba, son dönemde finansal kayıplar yaşadı.

Bu yüzden elektronik devinin yeniden yapılanmaya giderek personel sayısını düşüreceği ileri sürüldü.

Firmanın kasım ayına kadar ülke içinde 4 bin personelini işten çıkaracağı belirtildi.

Taro açıklamalarının devamında "Güçlü bir sorumluluk duygusu hissettiğini" vurgulayarak firmanın "halkın ihtiyaç duyduğu bir işletmeye dönüşmesi" gerektiğini söyledi.

Şimada Taro, şirketi tekrar büyüme yoluna koymayı hedeflediklerini de aktardı.

Öte yandan Toshiba, Nisan 2023-Mart 2024 dönemini kapsayan 2023 mali yılında 74,8 milyar yen (481 milyon dolar) net zararı olduğunu duyurmuştu.

Dev şirket Toshiba 1875 yılında Tokyo'da kuruldu.