Eleme adayları belli oldu. MasterChef'te 'Zafer Yolu Yemekleri'

TV8 ekranlarında haftanın her günü sevenleriyle buluşan MasterChef'te dün akşam yarışmacılar, 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel konseptte farklı illerden yemekler hazırladı.

Gecenin dokunulmazlık oyunu yemekleri menüsü ise; fava, sakalaçarban çorbası, patatesli dolamber böreği, yufkalı büryan, balaban kebabı, etli bamya yemeği ve tahinli kabak tatlısı oldu.

DOKUNULMAZLIĞI MAVİ TAKIM KAZANDI

1 saatlik süre sonunda değerlendirme yapan Danilo, Somer ve Mehmet Şef'in oy birliğine göre takım oyununda dokunulmazlığı mavi takım kazandı. Bu sonuçla MasterChef kırmızı takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık için yeniden tezgah başına gitti.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI BARBAROS ALDI

Dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takım yarışmacıları gecenin ikinci etabında bu kez siyah önlüklerini giyerek bireysel dokunulmazlık için tezgah başına geçti. Bu turda şefler yarışmacılardan arabaşı yemeğini istedi.

EN BAŞARILI TABAKLAR

Süre sonunda şeflerin yaptığı değerlendirme ile en başarılı tabağı yapan isimler, Alican, Barbaros ve Eda oldu. Bireysel dokunulmazlığı ise Barbaros kazandı.

ELEME ADAYLARI

Kırmızı takımın dokunulmazlık oyununu kaybettiği gecede bireysel dokunulmazlığı kazanan Barbaros, eleme potasına Kıvanç'ı gönderdi.

Heyecan dolu gecenin sonunda daha sonra da eleme oylaması yapıldı. Oylamada en fazla ismi çıkan yarışmacı Eda oldu. Eleme oylaması sırasında ise Tahsin ve Kıvanç arasında yaşanan tartışma dikkat çekti. Böylece gecenin eleme adayları Tahsin, Gamze, Kıvanç ve Eda oldu.