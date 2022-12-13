Twitter'da ilk engellenen hesaplar belli oldu. Elon Musk jetini takip eden Twitter hesabını kısıtladı

Amerikalı bir programcı ve girişimci olan ve sık sık Elon Musk'ın jetini takip etmesi ile bilinen Jack Sweeney, yaptığı açıklama ile birlikte Elon Musk’ın Twitter’ı satın almasından bu yana ElonJet hesabının kısıtlandığını (shadowbanning) duyurdu.

Sweeney, “My Twitter Files” olarak adlandırdığı bir paylaşım dizisinde, kimliği belirsiz bir Twitter çalışanının, 2 Aralık tarihinde ElonJet hesabının ciddi derecede kısıtlanmış olduğunu kendisine bildirdiğini iddia etti.

Sweeney ayrıca hesabının uzun zamandır aramalara ve önerilere kapalı olduğundan da şüphe ettiğini söyledi.

SHADOWBAN UYGULAMASI NEDİR

Shadowban genellikle bir kullanıcının profilini ve gönderilerinin bulunmasını zorlaştırmak için uygulanır. ElonJet hesabı da aynı şekilde bir uygulama ile kısıtlanmış olabileceği ifade edildi. Bazı Twitter kullanıcıları, daha önceden jet takip hesabını aratamadıklarını veya etiketleyemediklerini iddia etmişti. Son gelişmeler de bu iddiaları doğrular nitelikte olarak tanımlandı.

Elon Musk daha önce shadowban uygulamasını eleştirmişti. Musk Twitter’ın kullanıcıların gizlice kısıtlandıklarını açıkça gösterecek bir özellik üzerinde çalıştıklarını da ifade etti.