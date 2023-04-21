Elon Musk’ın sadece 3 kişinin mavi tik parasını ödediği ortaya çıktı

Elon Musk, Twitter’da mavi tik’i kaldırdı. Mavi tik ücreti ödemeyen ünlüler dahil milyonlar mavi tik’siz kaldı.

Elon Musk’ın sadece 3 kişinin mavi tik parasını ödediği ortaya çıktı

Aylık 8 dolar ücret ödemeyi reddeden "mavi tik"i kaybeden isimler arasında Jennifer Lopez, Harry Styles, Bill Gates, Lady Gaga, Papa Francis, Justin Bieber ve Kim Kardashian yer alıyor.

Elon Musk’ın ise bu süreçte sadece 3 ünlü ismin mavi tik ücretini ödediği ortaya çıktı.

Star Trek evreninde Kaptan Kirk'ü canlandıran usta oyuncu William Shatner'ın "mavi tik" ücretini Musk karşılıyor.

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Korku türünün efsane yazarı Stephen King ve NBA'in yıldız basketbolcusu LeBron James de "mavi tik"lerini Musk'a borçlu.

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Twitter hesabında kendisi başvurmadığı halde "mavi tik" sahibi olduğunu belirten yazar King'e, Musk "Rica ederim" cevabını verdi.

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