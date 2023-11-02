Elon Musk'tan şok eden iddia: "Covid hastaları tedavi yüzünden öldü!"

Geçtiğimiz günlerde Joe Rogan'ın programına konuk olan Elon Musk yaptığı açıklamayla tepki topladı:"Akciğerlere zarar veren aslında COVID değil. Tedavi yüzünden. Tedavi hastalıktan daha kötü."

Elon Musk'tan şok eden iddia: "Covid hastaları tedavi yüzünden öldü!"

Geçtiğimiz günlerde Joe Rogan'ın programına konuk olan Elon Musk yaptığı açıklamayla tepki topladı.

Wuhan’daki doktorları aradım ve "İlk dalgada yaptığınız en büyük hatalar neler? Bu erken bir dönemdi." Onlar da "Çok fazla insanı entübe solunum cihazlarına bağladık" dediler. Ben de o sırada Twitter’da bir paylaşımda bulundum ve "Wuhan’dan duyduğum kadarıyla insanları uzun süre entübe solunum cihazlarına bağlamakla büyük bir hata yapmışlar. Ve akciğerlere zarar veren aslında bu, COVID değil. Tedavi yüzünden. Tedavi hastalıktan daha kötü."

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